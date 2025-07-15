- Прирост
Всего трейдов:
2 527
Прибыльных трейдов:
2 371 (93.82%)
Убыточных трейдов:
156 (6.17%)
Лучший трейд:
16.51 USD
Худший трейд:
-41.39 USD
Общая прибыль:
3 408.41 USD (482 852 pips)
Общий убыток:
-1 193.02 USD (161 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
352 (443.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
443.42 USD (352)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
98.57%
Макс. загрузка депозита:
25.37%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.38
Длинных трейдов:
1 215 (48.08%)
Коротких трейдов:
1 312 (51.92%)
Профит фактор:
2.86
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
1.44 USD
Средний убыток:
-7.65 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-147.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-147.30 USD (8)
Прирост в месяц:
11.43%
Годовой прогноз:
139.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
213.45 USD (7.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.56% (213.69 USD)
По эквити:
44.64% (962.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|277
|EURJPY
|223
|AUDCAD
|154
|GBPAUD
|146
|AUDNZD
|132
|GBPCAD
|118
|AUDJPY
|111
|EURCAD
|107
|CADCHF
|106
|NZDJPY
|91
|NZDCAD
|91
|EURAUD
|89
|USDCHF
|87
|CHFJPY
|87
|GBPUSD
|83
|AUDUSD
|74
|EURGBP
|72
|EURUSD
|69
|NZDCHF
|66
|USDJPY
|66
|NZDUSD
|58
|AUDCHF
|51
|GBPCHF
|40
|GBPJPY
|37
|CADJPY
|33
|EURNZD
|31
|USDCAD
|17
|EURCHF
|7
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|214
|EURJPY
|202
|AUDCAD
|91
|GBPAUD
|170
|AUDNZD
|-336
|GBPCAD
|92
|AUDJPY
|149
|EURCAD
|91
|CADCHF
|92
|NZDJPY
|94
|NZDCAD
|65
|EURAUD
|170
|USDCHF
|93
|CHFJPY
|194
|GBPUSD
|100
|AUDUSD
|56
|EURGBP
|92
|EURUSD
|128
|NZDCHF
|70
|USDJPY
|-29
|NZDUSD
|61
|AUDCHF
|79
|GBPCHF
|68
|GBPJPY
|78
|CADJPY
|67
|EURNZD
|47
|USDCAD
|6
|EURCHF
|9
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|43K
|EURJPY
|32K
|AUDCAD
|14K
|GBPAUD
|30K
|AUDNZD
|-53K
|GBPCAD
|16K
|AUDJPY
|24K
|EURCAD
|13K
|CADCHF
|8.1K
|NZDJPY
|15K
|NZDCAD
|9.8K
|EURAUD
|27K
|USDCHF
|8K
|CHFJPY
|30K
|GBPUSD
|11K
|AUDUSD
|6.3K
|EURGBP
|7.2K
|EURUSD
|13K
|NZDCHF
|6.3K
|USDJPY
|3.4K
|NZDUSD
|6.5K
|AUDCHF
|6.5K
|GBPCHF
|6K
|GBPJPY
|12K
|CADJPY
|10K
|EURNZD
|8.9K
|USDCAD
|2.8K
|EURCHF
|861
|XAUUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.51 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 352
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +443.42 USD
Макс. убыток в серии: -147.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 50
Нет отзывов
