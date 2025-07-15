СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Burning Grid High Risk PRIME account
Vojtech Dubina

Burning Grid High Risk PRIME account

Vojtech Dubina
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 277%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 527
Прибыльных трейдов:
2 371 (93.82%)
Убыточных трейдов:
156 (6.17%)
Лучший трейд:
16.51 USD
Худший трейд:
-41.39 USD
Общая прибыль:
3 408.41 USD (482 852 pips)
Общий убыток:
-1 193.02 USD (161 449 pips)
Макс. серия выигрышей:
352 (443.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
443.42 USD (352)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
98.57%
Макс. загрузка депозита:
25.37%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.38
Длинных трейдов:
1 215 (48.08%)
Коротких трейдов:
1 312 (51.92%)
Профит фактор:
2.86
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
1.44 USD
Средний убыток:
-7.65 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-147.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-147.30 USD (8)
Прирост в месяц:
11.43%
Годовой прогноз:
139.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
213.45 USD (7.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.56% (213.69 USD)
По эквити:
44.64% (962.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 277
EURJPY 223
AUDCAD 154
GBPAUD 146
AUDNZD 132
GBPCAD 118
AUDJPY 111
EURCAD 107
CADCHF 106
NZDJPY 91
NZDCAD 91
EURAUD 89
USDCHF 87
CHFJPY 87
GBPUSD 83
AUDUSD 74
EURGBP 72
EURUSD 69
NZDCHF 66
USDJPY 66
NZDUSD 58
AUDCHF 51
GBPCHF 40
GBPJPY 37
CADJPY 33
EURNZD 31
USDCAD 17
EURCHF 7
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 214
EURJPY 202
AUDCAD 91
GBPAUD 170
AUDNZD -336
GBPCAD 92
AUDJPY 149
EURCAD 91
CADCHF 92
NZDJPY 94
NZDCAD 65
EURAUD 170
USDCHF 93
CHFJPY 194
GBPUSD 100
AUDUSD 56
EURGBP 92
EURUSD 128
NZDCHF 70
USDJPY -29
NZDUSD 61
AUDCHF 79
GBPCHF 68
GBPJPY 78
CADJPY 67
EURNZD 47
USDCAD 6
EURCHF 9
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 43K
EURJPY 32K
AUDCAD 14K
GBPAUD 30K
AUDNZD -53K
GBPCAD 16K
AUDJPY 24K
EURCAD 13K
CADCHF 8.1K
NZDJPY 15K
NZDCAD 9.8K
EURAUD 27K
USDCHF 8K
CHFJPY 30K
GBPUSD 11K
AUDUSD 6.3K
EURGBP 7.2K
EURUSD 13K
NZDCHF 6.3K
USDJPY 3.4K
NZDUSD 6.5K
AUDCHF 6.5K
GBPCHF 6K
GBPJPY 12K
CADJPY 10K
EURNZD 8.9K
USDCAD 2.8K
EURCHF 861
XAUUSD 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.51 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 352
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +443.42 USD
Макс. убыток в серии: -147.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
еще 110...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Burning Grid High Risk PRIME account
50 USD в месяц
277%
0
0
USD
2.9K
USD
24
100%
2 527
93%
99%
2.85
0.88
USD
45%
1:300
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.