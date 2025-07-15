SinaisSeções
Vojtech Dubina

Burning Grid High Risk PRIME account

Vojtech Dubina
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 270%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 533
Negociações com lucro:
2 375 (93.76%)
Negociações com perda:
158 (6.24%)
Melhor negociação:
16.51 USD
Pior negociação:
-47.34 USD
Lucro bruto:
3 412.73 USD (483 188 pips)
Perda bruta:
-1 256.15 USD (170 058 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
352 (443.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
443.42 USD (352)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
98.57%
Depósito máximo carregado:
25.37%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
10.10
Negociações longas:
1 215 (47.97%)
Negociações curtas:
1 318 (52.03%)
Fator de lucro:
2.72
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
1.44 USD
Perda média:
-7.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-147.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-147.30 USD (8)
Crescimento mensal:
7.04%
Previsão anual:
85.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
213.45 USD (7.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.56% (213.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.64% (962.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 277
EURJPY 223
AUDCAD 155
GBPAUD 146
AUDNZD 132
GBPCAD 118
AUDJPY 113
EURCAD 107
CADCHF 107
NZDCAD 92
NZDJPY 91
EURAUD 89
USDCHF 87
CHFJPY 87
GBPUSD 83
AUDUSD 74
EURGBP 73
EURUSD 69
NZDCHF 66
USDJPY 66
NZDUSD 58
AUDCHF 51
GBPCHF 40
GBPJPY 37
CADJPY 33
EURNZD 31
USDCAD 17
EURCHF 7
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 214
EURJPY 202
AUDCAD 92
GBPAUD 170
AUDNZD -336
GBPCAD 92
AUDJPY 86
EURCAD 91
CADCHF 93
NZDCAD 66
NZDJPY 94
EURAUD 170
USDCHF 93
CHFJPY 194
GBPUSD 100
AUDUSD 56
EURGBP 95
EURUSD 128
NZDCHF 70
USDJPY -29
NZDUSD 61
AUDCHF 79
GBPCHF 68
GBPJPY 78
CADJPY 67
EURNZD 47
USDCAD 6
EURCHF 9
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 43K
EURJPY 32K
AUDCAD 14K
GBPAUD 30K
AUDNZD -53K
GBPCAD 16K
AUDJPY 15K
EURCAD 13K
CADCHF 8.2K
NZDCAD 9.9K
NZDJPY 15K
EURAUD 27K
USDCHF 8K
CHFJPY 30K
GBPUSD 11K
AUDUSD 6.3K
EURGBP 7.3K
EURUSD 13K
NZDCHF 6.3K
USDJPY 3.4K
NZDUSD 6.5K
AUDCHF 6.5K
GBPCHF 6K
GBPJPY 12K
CADJPY 10K
EURNZD 8.9K
USDCAD 2.8K
EURCHF 861
XAUUSD 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.51 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 352
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +443.42 USD
Máxima perda consecutiva: -147.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
2025.12.26 08:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 15:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
