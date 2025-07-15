- Crescita
Trade:
1 197
Profit Trade:
1 162 (97.07%)
Loss Trade:
35 (2.92%)
Best Trade:
15.90 USD
Worst Trade:
-18.49 USD
Profitto lordo:
1 524.74 USD (215 290 pips)
Perdita lorda:
-194.14 USD (24 309 pips)
Vincite massime consecutive:
352 (443.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
443.42 USD (352)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
97.57%
Massimo carico di deposito:
21.68%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
60.32
Long Trade:
529 (44.19%)
Short Trade:
668 (55.81%)
Fattore di profitto:
7.85
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
1.31 USD
Perdita media:
-5.55 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-18.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.49 USD (1)
Crescita mensile:
25.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
22.06 USD (1.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.28% (22.10 USD)
Per equità:
41.74% (660.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|163
|EURJPY
|134
|AUDCAD
|70
|EURCAD
|67
|CADCHF
|54
|AUDJPY
|53
|NZDCAD
|50
|GBPAUD
|50
|CHFJPY
|43
|GBPCAD
|42
|EURGBP
|42
|AUDNZD
|42
|USDCHF
|41
|EURAUD
|40
|NZDCHF
|35
|EURUSD
|35
|NZDUSD
|32
|GBPUSD
|30
|AUDUSD
|29
|USDJPY
|25
|NZDJPY
|23
|GBPJPY
|20
|CADJPY
|18
|GBPCHF
|17
|AUDCHF
|15
|EURNZD
|14
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|4
|EURCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|118
|EURJPY
|116
|AUDCAD
|42
|EURCAD
|61
|CADCHF
|53
|AUDJPY
|60
|NZDCAD
|34
|GBPAUD
|55
|CHFJPY
|111
|GBPCAD
|21
|EURGBP
|55
|AUDNZD
|21
|USDCHF
|41
|EURAUD
|79
|NZDCHF
|36
|EURUSD
|69
|NZDUSD
|36
|GBPUSD
|36
|AUDUSD
|22
|USDJPY
|63
|NZDJPY
|22
|GBPJPY
|48
|CADJPY
|43
|GBPCHF
|25
|AUDCHF
|21
|EURNZD
|26
|USDCAD
|10
|XAUUSD
|3
|EURCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|24K
|EURJPY
|18K
|AUDCAD
|6.5K
|EURCAD
|9K
|CADCHF
|4.4K
|AUDJPY
|9K
|NZDCAD
|5K
|GBPAUD
|9.3K
|CHFJPY
|17K
|GBPCAD
|5.4K
|EURGBP
|4.3K
|AUDNZD
|3.8K
|USDCHF
|3.4K
|EURAUD
|13K
|NZDCHF
|3.1K
|EURUSD
|6.9K
|NZDUSD
|3.8K
|GBPUSD
|3.8K
|AUDUSD
|2.4K
|USDJPY
|9.3K
|NZDJPY
|3.5K
|GBPJPY
|6.9K
|CADJPY
|6.4K
|GBPCHF
|2.9K
|AUDCHF
|1.8K
|EURNZD
|4.4K
|USDCAD
|1.5K
|XAUUSD
|3.5K
|EURCHF
|212
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.90 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 352
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +443.42 USD
Massima perdita consecutiva: -18.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 21
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
Exness-MT5Real7
|1.38 × 39
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 1165
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.77 × 2311
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.86 × 7
|
Alpari-MT5
|2.00 × 48
