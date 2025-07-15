SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Burning Grid High Risk PRIME account
Vojtech Dubina

Burning Grid High Risk PRIME account

Vojtech Dubina
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 166%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 197
Profit Trade:
1 162 (97.07%)
Loss Trade:
35 (2.92%)
Best Trade:
15.90 USD
Worst Trade:
-18.49 USD
Profitto lordo:
1 524.74 USD (215 290 pips)
Perdita lorda:
-194.14 USD (24 309 pips)
Vincite massime consecutive:
352 (443.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
443.42 USD (352)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
97.57%
Massimo carico di deposito:
21.68%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
60.32
Long Trade:
529 (44.19%)
Short Trade:
668 (55.81%)
Fattore di profitto:
7.85
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
1.31 USD
Perdita media:
-5.55 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-18.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.49 USD (1)
Crescita mensile:
25.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
22.06 USD (1.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.28% (22.10 USD)
Per equità:
41.74% (660.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 163
EURJPY 134
AUDCAD 70
EURCAD 67
CADCHF 54
AUDJPY 53
NZDCAD 50
GBPAUD 50
CHFJPY 43
GBPCAD 42
EURGBP 42
AUDNZD 42
USDCHF 41
EURAUD 40
NZDCHF 35
EURUSD 35
NZDUSD 32
GBPUSD 30
AUDUSD 29
USDJPY 25
NZDJPY 23
GBPJPY 20
CADJPY 18
GBPCHF 17
AUDCHF 15
EURNZD 14
USDCAD 7
XAUUSD 4
EURCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 118
EURJPY 116
AUDCAD 42
EURCAD 61
CADCHF 53
AUDJPY 60
NZDCAD 34
GBPAUD 55
CHFJPY 111
GBPCAD 21
EURGBP 55
AUDNZD 21
USDCHF 41
EURAUD 79
NZDCHF 36
EURUSD 69
NZDUSD 36
GBPUSD 36
AUDUSD 22
USDJPY 63
NZDJPY 22
GBPJPY 48
CADJPY 43
GBPCHF 25
AUDCHF 21
EURNZD 26
USDCAD 10
XAUUSD 3
EURCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 24K
EURJPY 18K
AUDCAD 6.5K
EURCAD 9K
CADCHF 4.4K
AUDJPY 9K
NZDCAD 5K
GBPAUD 9.3K
CHFJPY 17K
GBPCAD 5.4K
EURGBP 4.3K
AUDNZD 3.8K
USDCHF 3.4K
EURAUD 13K
NZDCHF 3.1K
EURUSD 6.9K
NZDUSD 3.8K
GBPUSD 3.8K
AUDUSD 2.4K
USDJPY 9.3K
NZDJPY 3.5K
GBPJPY 6.9K
CADJPY 6.4K
GBPCHF 2.9K
AUDCHF 1.8K
EURNZD 4.4K
USDCAD 1.5K
XAUUSD 3.5K
EURCHF 212
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.90 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 352
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +443.42 USD
Massima perdita consecutiva: -18.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Exness-MT5Real7
1.38 × 39
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 1165
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.77 × 2311
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 48
67 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 20:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 15:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.28 09:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.28 09:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
