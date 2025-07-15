SignalsSections
Vojtech Dubina

Burning Grid High Risk PRIME account

Vojtech Dubina
0 reviews
Reliability
24 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2025 277%
RoboForex-ECN
1:300
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 519
Profit Trades:
2 363 (93.80%)
Loss Trades:
156 (6.19%)
Best trade:
16.51 USD
Worst trade:
-41.39 USD
Gross Profit:
3 403.52 USD (482 233 pips)
Gross Loss:
-1 192.91 USD (161 449 pips)
Maximum consecutive wins:
352 (443.42 USD)
Maximal consecutive profit:
443.42 USD (352)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading activity:
98.57%
Max deposit load:
25.37%
Latest trade:
55 minutes ago
Trades per week:
60
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
10.36
Long Trades:
1 208 (47.96%)
Short Trades:
1 311 (52.04%)
Profit Factor:
2.85
Expected Payoff:
0.88 USD
Average Profit:
1.44 USD
Average Loss:
-7.65 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-147.30 USD)
Maximal consecutive loss:
-147.30 USD (8)
Monthly growth:
11.86%
Annual Forecast:
143.86%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.04 USD
Maximal:
213.45 USD (7.55%)
Relative drawdown:
By Balance:
7.56% (213.69 USD)
By Equity:
44.64% (962.79 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 277
EURJPY 223
AUDCAD 154
GBPAUD 146
AUDNZD 132
GBPCAD 118
AUDJPY 111
CADCHF 106
EURCAD 101
NZDJPY 91
NZDCAD 91
EURAUD 89
CHFJPY 87
USDCHF 86
GBPUSD 82
AUDUSD 74
EURGBP 72
EURUSD 69
NZDCHF 66
USDJPY 66
NZDUSD 58
AUDCHF 51
GBPCHF 40
GBPJPY 37
CADJPY 33
EURNZD 31
USDCAD 17
EURCHF 7
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 214
EURJPY 202
AUDCAD 91
GBPAUD 170
AUDNZD -336
GBPCAD 92
AUDJPY 149
CADCHF 92
EURCAD 88
NZDJPY 94
NZDCAD 65
EURAUD 170
CHFJPY 194
USDCHF 92
GBPUSD 99
AUDUSD 56
EURGBP 92
EURUSD 128
NZDCHF 70
USDJPY -29
NZDUSD 61
AUDCHF 79
GBPCHF 68
GBPJPY 78
CADJPY 67
EURNZD 47
USDCAD 6
EURCHF 9
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 43K
EURJPY 32K
AUDCAD 14K
GBPAUD 30K
AUDNZD -53K
GBPCAD 16K
AUDJPY 24K
CADCHF 8.1K
EURCAD 13K
NZDJPY 15K
NZDCAD 9.8K
EURAUD 27K
CHFJPY 30K
USDCHF 7.9K
GBPUSD 10K
AUDUSD 6.3K
EURGBP 7.2K
EURUSD 13K
NZDCHF 6.3K
USDJPY 3.4K
NZDUSD 6.5K
AUDCHF 6.5K
GBPCHF 6K
GBPJPY 12K
CADJPY 10K
EURNZD 8.9K
USDCAD 2.8K
EURCHF 861
XAUUSD 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +16.51 USD
Worst trade: -41 USD
Maximum consecutive wins: 352
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +443.42 USD
Maximal consecutive loss: -147.30 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 15:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 01:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Burning Grid High Risk PRIME account
50 USD per month
277%
0
0
USD
2.9K
USD
24
100%
2 519
93%
99%
2.85
0.88
USD
45%
1:300
Copy

