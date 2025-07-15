- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
2 519
Profit Trades:
2 363 (93.80%)
Loss Trades:
156 (6.19%)
Best trade:
16.51 USD
Worst trade:
-41.39 USD
Gross Profit:
3 403.52 USD (482 233 pips)
Gross Loss:
-1 192.91 USD (161 449 pips)
Maximum consecutive wins:
352 (443.42 USD)
Maximal consecutive profit:
443.42 USD (352)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading activity:
98.57%
Max deposit load:
25.37%
Latest trade:
55 minutes ago
Trades per week:
60
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
10.36
Long Trades:
1 208 (47.96%)
Short Trades:
1 311 (52.04%)
Profit Factor:
2.85
Expected Payoff:
0.88 USD
Average Profit:
1.44 USD
Average Loss:
-7.65 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-147.30 USD)
Maximal consecutive loss:
-147.30 USD (8)
Monthly growth:
11.86%
Annual Forecast:
143.86%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.04 USD
Maximal:
213.45 USD (7.55%)
Relative drawdown:
By Balance:
7.56% (213.69 USD)
By Equity:
44.64% (962.79 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|277
|EURJPY
|223
|AUDCAD
|154
|GBPAUD
|146
|AUDNZD
|132
|GBPCAD
|118
|AUDJPY
|111
|CADCHF
|106
|EURCAD
|101
|NZDJPY
|91
|NZDCAD
|91
|EURAUD
|89
|CHFJPY
|87
|USDCHF
|86
|GBPUSD
|82
|AUDUSD
|74
|EURGBP
|72
|EURUSD
|69
|NZDCHF
|66
|USDJPY
|66
|NZDUSD
|58
|AUDCHF
|51
|GBPCHF
|40
|GBPJPY
|37
|CADJPY
|33
|EURNZD
|31
|USDCAD
|17
|EURCHF
|7
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|214
|EURJPY
|202
|AUDCAD
|91
|GBPAUD
|170
|AUDNZD
|-336
|GBPCAD
|92
|AUDJPY
|149
|CADCHF
|92
|EURCAD
|88
|NZDJPY
|94
|NZDCAD
|65
|EURAUD
|170
|CHFJPY
|194
|USDCHF
|92
|GBPUSD
|99
|AUDUSD
|56
|EURGBP
|92
|EURUSD
|128
|NZDCHF
|70
|USDJPY
|-29
|NZDUSD
|61
|AUDCHF
|79
|GBPCHF
|68
|GBPJPY
|78
|CADJPY
|67
|EURNZD
|47
|USDCAD
|6
|EURCHF
|9
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|43K
|EURJPY
|32K
|AUDCAD
|14K
|GBPAUD
|30K
|AUDNZD
|-53K
|GBPCAD
|16K
|AUDJPY
|24K
|CADCHF
|8.1K
|EURCAD
|13K
|NZDJPY
|15K
|NZDCAD
|9.8K
|EURAUD
|27K
|CHFJPY
|30K
|USDCHF
|7.9K
|GBPUSD
|10K
|AUDUSD
|6.3K
|EURGBP
|7.2K
|EURUSD
|13K
|NZDCHF
|6.3K
|USDJPY
|3.4K
|NZDUSD
|6.5K
|AUDCHF
|6.5K
|GBPCHF
|6K
|GBPJPY
|12K
|CADJPY
|10K
|EURNZD
|8.9K
|USDCAD
|2.8K
|EURCHF
|861
|XAUUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +16.51 USD
Worst trade: -41 USD
Maximum consecutive wins: 352
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +443.42 USD
Maximal consecutive loss: -147.30 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 50
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
50 USD per month
277%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
24
100%
2 519
93%
99%
2.85
0.88
USD
USD
45%
1:300