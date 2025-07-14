SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Burning Grid EA High Risk
Vojtech Dubina

Burning Grid EA High Risk

Vojtech Dubina
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 92%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 479
Kârla kapanan işlemler:
1 406 (95.06%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (4.94%)
En iyi işlem:
18.50 USD
En kötü işlem:
-20.61 USD
Brüt kâr:
1 987.93 USD (442 746 pips)
Brüt zarar:
-471.53 USD (181 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
127 (157.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.68 USD (127)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
25.01
Alış işlemleri:
634 (42.87%)
Satış işlemleri:
845 (57.13%)
Kâr faktörü:
4.22
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
1.41 USD
Ortalama zarar:
-6.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-59.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.46 USD (6)
Aylık büyüme:
13.17%
Yıllık tahmin:
159.80%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
60.64 USD (6.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.18% (59.88 USD)
Varlığa göre:
31.81% (1 132.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 198
XAUUSD 115
EURJPY 110
EURCAD 103
AUDCAD 87
NZDCAD 68
CADCHF 66
EURAUD 55
AUDJPY 54
GBPCAD 50
USDCHF 48
GBPAUD 48
NZDUSD 46
AUDUSD 44
NZDCHF 43
EURUSD 42
NZDJPY 40
AUDNZD 33
GBPUSD 32
CHFJPY 30
USDJPY 27
CADJPY 24
EURNZD 22
GBPJPY 21
GBPCHF 21
AUDCHF 21
EURGBP 19
USDCAD 9
EURCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 148
XAUUSD 40
EURJPY 82
EURCAD 82
AUDCAD 55
NZDCAD 48
CADCHF 64
EURAUD 101
AUDJPY 44
GBPCAD 33
USDCHF 54
GBPAUD 55
NZDUSD 53
AUDUSD 35
NZDCHF 45
EURUSD 80
NZDJPY 46
AUDNZD 20
GBPUSD 39
CHFJPY 57
USDJPY 73
CADJPY 54
EURNZD 37
GBPJPY 50
GBPCHF 31
AUDCHF 30
EURGBP 34
USDCAD 22
EURCHF 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 30K
XAUUSD 49K
EURJPY 15K
EURCAD 12K
AUDCAD 8.4K
NZDCAD 6.8K
CADCHF 5.3K
EURAUD 16K
AUDJPY 8.7K
GBPCAD 6.9K
USDCHF 4.3K
GBPAUD 9.8K
NZDUSD 5.6K
AUDUSD 3.7K
NZDCHF 3.8K
EURUSD 8.1K
NZDJPY 6.9K
AUDNZD 3.6K
GBPUSD 4.3K
CHFJPY 11K
USDJPY 9.2K
CADJPY 8K
EURNZD 6.3K
GBPJPY 6.9K
GBPCHF 3.4K
AUDCHF 2.4K
EURGBP 2.6K
USDCAD 2.2K
EURCHF 294
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.50 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 127
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +157.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Exness-MT5Real7
1.38 × 39
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 1165
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.77 × 2311
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 48
67 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 12:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Burning Grid EA High Risk
Ayda 50 USD
92%
0
0
USD
3.6K
USD
14
96%
1 479
95%
100%
4.21
1.03
USD
32%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.