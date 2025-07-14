SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Burning Grid EA High Risk
Vojtech Dubina

Burning Grid EA High Risk

Vojtech Dubina
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 92%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 479
Profit Trade:
1 406 (95.06%)
Loss Trade:
73 (4.94%)
Best Trade:
18.50 USD
Worst Trade:
-20.61 USD
Profitto lordo:
1 987.93 USD (442 746 pips)
Perdita lorda:
-471.53 USD (181 535 pips)
Vincite massime consecutive:
127 (157.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.68 USD (127)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.29%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
25.01
Long Trade:
634 (42.87%)
Short Trade:
845 (57.13%)
Fattore di profitto:
4.22
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.41 USD
Perdita media:
-6.46 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-59.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.46 USD (6)
Crescita mensile:
14.03%
Previsione annuale:
170.23%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
60.64 USD (6.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.18% (59.88 USD)
Per equità:
31.81% (1 132.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 198
XAUUSD 115
EURJPY 110
EURCAD 103
AUDCAD 87
NZDCAD 68
CADCHF 66
EURAUD 55
AUDJPY 54
GBPCAD 50
USDCHF 48
GBPAUD 48
NZDUSD 46
AUDUSD 44
NZDCHF 43
EURUSD 42
NZDJPY 40
AUDNZD 33
GBPUSD 32
CHFJPY 30
USDJPY 27
CADJPY 24
EURNZD 22
GBPJPY 21
GBPCHF 21
AUDCHF 21
EURGBP 19
USDCAD 9
EURCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 148
XAUUSD 40
EURJPY 82
EURCAD 82
AUDCAD 55
NZDCAD 48
CADCHF 64
EURAUD 101
AUDJPY 44
GBPCAD 33
USDCHF 54
GBPAUD 55
NZDUSD 53
AUDUSD 35
NZDCHF 45
EURUSD 80
NZDJPY 46
AUDNZD 20
GBPUSD 39
CHFJPY 57
USDJPY 73
CADJPY 54
EURNZD 37
GBPJPY 50
GBPCHF 31
AUDCHF 30
EURGBP 34
USDCAD 22
EURCHF 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 30K
XAUUSD 49K
EURJPY 15K
EURCAD 12K
AUDCAD 8.4K
NZDCAD 6.8K
CADCHF 5.3K
EURAUD 16K
AUDJPY 8.7K
GBPCAD 6.9K
USDCHF 4.3K
GBPAUD 9.8K
NZDUSD 5.6K
AUDUSD 3.7K
NZDCHF 3.8K
EURUSD 8.1K
NZDJPY 6.9K
AUDNZD 3.6K
GBPUSD 4.3K
CHFJPY 11K
USDJPY 9.2K
CADJPY 8K
EURNZD 6.3K
GBPJPY 6.9K
GBPCHF 3.4K
AUDCHF 2.4K
EURGBP 2.6K
USDCAD 2.2K
EURCHF 294
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.50 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 127
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +157.68 USD
Massima perdita consecutiva: -59.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Exness-MT5Real7
1.38 × 39
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 1165
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.77 × 2311
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 48
67 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 12:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Burning Grid EA High Risk
50USD al mese
92%
0
0
USD
3.6K
USD
14
96%
1 479
95%
100%
4.21
1.03
USD
32%
1:500
Copia

