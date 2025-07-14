- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 479
Profit Trade:
1 406 (95.06%)
Loss Trade:
73 (4.94%)
Best Trade:
18.50 USD
Worst Trade:
-20.61 USD
Profitto lordo:
1 987.93 USD (442 746 pips)
Perdita lorda:
-471.53 USD (181 535 pips)
Vincite massime consecutive:
127 (157.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.68 USD (127)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.29%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
25.01
Long Trade:
634 (42.87%)
Short Trade:
845 (57.13%)
Fattore di profitto:
4.22
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.41 USD
Perdita media:
-6.46 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-59.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.46 USD (6)
Crescita mensile:
14.03%
Previsione annuale:
170.23%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
60.64 USD (6.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.18% (59.88 USD)
Per equità:
31.81% (1 132.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|198
|XAUUSD
|115
|EURJPY
|110
|EURCAD
|103
|AUDCAD
|87
|NZDCAD
|68
|CADCHF
|66
|EURAUD
|55
|AUDJPY
|54
|GBPCAD
|50
|USDCHF
|48
|GBPAUD
|48
|NZDUSD
|46
|AUDUSD
|44
|NZDCHF
|43
|EURUSD
|42
|NZDJPY
|40
|AUDNZD
|33
|GBPUSD
|32
|CHFJPY
|30
|USDJPY
|27
|CADJPY
|24
|EURNZD
|22
|GBPJPY
|21
|GBPCHF
|21
|AUDCHF
|21
|EURGBP
|19
|USDCAD
|9
|EURCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|148
|XAUUSD
|40
|EURJPY
|82
|EURCAD
|82
|AUDCAD
|55
|NZDCAD
|48
|CADCHF
|64
|EURAUD
|101
|AUDJPY
|44
|GBPCAD
|33
|USDCHF
|54
|GBPAUD
|55
|NZDUSD
|53
|AUDUSD
|35
|NZDCHF
|45
|EURUSD
|80
|NZDJPY
|46
|AUDNZD
|20
|GBPUSD
|39
|CHFJPY
|57
|USDJPY
|73
|CADJPY
|54
|EURNZD
|37
|GBPJPY
|50
|GBPCHF
|31
|AUDCHF
|30
|EURGBP
|34
|USDCAD
|22
|EURCHF
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|30K
|XAUUSD
|49K
|EURJPY
|15K
|EURCAD
|12K
|AUDCAD
|8.4K
|NZDCAD
|6.8K
|CADCHF
|5.3K
|EURAUD
|16K
|AUDJPY
|8.7K
|GBPCAD
|6.9K
|USDCHF
|4.3K
|GBPAUD
|9.8K
|NZDUSD
|5.6K
|AUDUSD
|3.7K
|NZDCHF
|3.8K
|EURUSD
|8.1K
|NZDJPY
|6.9K
|AUDNZD
|3.6K
|GBPUSD
|4.3K
|CHFJPY
|11K
|USDJPY
|9.2K
|CADJPY
|8K
|EURNZD
|6.3K
|GBPJPY
|6.9K
|GBPCHF
|3.4K
|AUDCHF
|2.4K
|EURGBP
|2.6K
|USDCAD
|2.2K
|EURCHF
|294
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.50 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 127
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +157.68 USD
Massima perdita consecutiva: -59.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 21
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
Exness-MT5Real7
|1.38 × 39
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 1165
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.77 × 2311
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.86 × 7
|
Alpari-MT5
|2.00 × 48
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
92%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
14
96%
1 479
95%
100%
4.21
1.03
USD
USD
32%
1:500