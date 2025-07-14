SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Burning Grid EA High Risk
Vojtech Dubina

Burning Grid EA High Risk

Vojtech Dubina
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 92%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 478
Bénéfice trades:
1 405 (95.06%)
Perte trades:
73 (4.94%)
Meilleure transaction:
18.50 USD
Pire transaction:
-20.61 USD
Bénéfice brut:
1 987.01 USD (442 607 pips)
Perte brute:
-471.53 USD (181 535 pips)
Gains consécutifs maximales:
127 (157.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
157.68 USD (127)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.29%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
24.99
Longs trades:
634 (42.90%)
Courts trades:
844 (57.10%)
Facteur de profit:
4.21
Rendement attendu:
1.03 USD
Bénéfice moyen:
1.41 USD
Perte moyenne:
-6.46 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-59.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-59.46 USD (6)
Croissance mensuelle:
14.00%
Prévision annuelle:
169.88%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 USD
Maximal:
60.64 USD (6.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.18% (59.88 USD)
Par fonds propres:
31.81% (1 132.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 198
XAUUSD 115
EURJPY 109
EURCAD 103
AUDCAD 87
NZDCAD 68
CADCHF 66
EURAUD 55
AUDJPY 54
GBPCAD 50
USDCHF 48
GBPAUD 48
NZDUSD 46
AUDUSD 44
NZDCHF 43
EURUSD 42
NZDJPY 40
AUDNZD 33
GBPUSD 32
CHFJPY 30
USDJPY 27
CADJPY 24
EURNZD 22
GBPJPY 21
GBPCHF 21
AUDCHF 21
EURGBP 19
USDCAD 9
EURCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 148
XAUUSD 40
EURJPY 81
EURCAD 82
AUDCAD 55
NZDCAD 48
CADCHF 64
EURAUD 101
AUDJPY 44
GBPCAD 33
USDCHF 54
GBPAUD 55
NZDUSD 53
AUDUSD 35
NZDCHF 45
EURUSD 80
NZDJPY 46
AUDNZD 20
GBPUSD 39
CHFJPY 57
USDJPY 73
CADJPY 54
EURNZD 37
GBPJPY 50
GBPCHF 31
AUDCHF 30
EURGBP 34
USDCAD 22
EURCHF 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 30K
XAUUSD 49K
EURJPY 14K
EURCAD 12K
AUDCAD 8.4K
NZDCAD 6.8K
CADCHF 5.3K
EURAUD 16K
AUDJPY 8.7K
GBPCAD 6.9K
USDCHF 4.3K
GBPAUD 9.8K
NZDUSD 5.6K
AUDUSD 3.7K
NZDCHF 3.8K
EURUSD 8.1K
NZDJPY 6.9K
AUDNZD 3.6K
GBPUSD 4.3K
CHFJPY 11K
USDJPY 9.2K
CADJPY 8K
EURNZD 6.3K
GBPJPY 6.9K
GBPCHF 3.4K
AUDCHF 2.4K
EURGBP 2.6K
USDCAD 2.2K
EURCHF 294
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.50 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 127
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +157.68 USD
Perte consécutive maximale: -59.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Exness-MT5Real7
1.38 × 39
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 1165
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.77 × 2311
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 48
67 plus...
Aucun avis
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 12:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
