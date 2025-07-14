信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Burning Grid EA High Risk
Vojtech Dubina

Burning Grid EA High Risk

Vojtech Dubina
0条评论
可靠性
26
0 / 0 USD
增长自 2025 134%
RoboForex-ECN
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 867
盈利交易:
2 645 (92.25%)
亏损交易:
222 (7.74%)
最好交易:
118.30 USD
最差交易:
-87.52 USD
毛利:
4 286.66 USD (832 891 pips)
毛利亏损:
-2 033.34 USD (399 408 pips)
最大连续赢利:
127 (157.68 USD)
最大连续盈利:
231.18 USD (19)
夏普比率:
0.22
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.34%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
86
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.71
长期交易:
1 312 (45.76%)
短期交易:
1 555 (54.24%)
利润因子:
2.11
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
1.62 USD
平均损失:
-9.16 USD
最大连续失误:
8 (-181.84 USD)
最大连续亏损:
-230.54 USD (5)
每月增长:
11.53%
年度预测:
140.05%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.14 USD
最大值:
478.16 USD (17.35%)
相对跌幅:
结余:
15.41% (478.83 USD)
净值:
44.65% (1 332.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 335
EURJPY 192
AUDCAD 179
GBPAUD 173
AUDNZD 154
GBPCAD 132
XAUUSD 124
USDCHF 121
NZDCAD 118
CADCHF 114
EURAUD 113
EURCAD 106
NZDJPY 105
AUDUSD 101
AUDJPY 93
GBPUSD 87
EURUSD 85
CHFJPY 77
NZDUSD 68
USDJPY 68
AUDCHF 56
NZDCHF 52
GBPCHF 44
CADJPY 42
EURNZD 40
GBPJPY 38
EURGBP 24
USDCAD 15
EURCHF 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 243
EURJPY 161
AUDCAD 106
GBPAUD 190
AUDNZD -511
GBPCAD 104
XAUUSD 440
USDCHF 126
NZDCAD 84
CADCHF 98
EURAUD 199
EURCAD 87
NZDJPY 115
AUDUSD 81
AUDJPY 110
GBPUSD 105
EURUSD 150
CHFJPY -180
NZDUSD 75
USDJPY -20
AUDCHF 82
NZDCHF 59
GBPCHF 73
CADJPY 76
EURNZD 66
GBPJPY 79
EURGBP 42
USDCAD 1
EURCHF 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 50K
EURJPY 28K
AUDCAD 17K
GBPAUD 35K
AUDNZD -81K
GBPCAD 18K
XAUUSD 166K
USDCHF 10K
NZDCAD 12K
CADCHF 8.6K
EURAUD 33K
EURCAD 13K
NZDJPY 18K
AUDUSD 8.8K
AUDJPY 20K
GBPUSD 12K
EURUSD 16K
CHFJPY -22K
NZDUSD 8.1K
USDJPY 3.2K
AUDCHF 6.7K
NZDCHF 5K
GBPCHF 6.5K
CADJPY 12K
EURNZD 11K
GBPJPY 12K
EURGBP 3.2K
USDCAD 2.9K
EURCHF 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +118.30 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +157.68 USD
最大连续亏损: -181.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
110 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 10:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 11:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册