SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Burning Grid EA High Risk
Vojtech Dubina

Burning Grid EA High Risk

Vojtech Dubina
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 130%
RoboForex-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 873
Transacciones Rentables:
2 649 (92.20%)
Transacciones Irrentables:
224 (7.80%)
Mejor transacción:
118.30 USD
Peor transacción:
-87.52 USD
Beneficio Bruto:
4 290.94 USD (833 224 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 096.43 USD (408 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
127 (157.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
231.18 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.34%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.59
Transacciones Largas:
1 312 (45.67%)
Transacciones Cortas:
1 561 (54.33%)
Factor de Beneficio:
2.05
Beneficio Esperado:
0.76 USD
Beneficio medio:
1.62 USD
Pérdidas medias:
-9.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-181.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-230.54 USD (5)
Crecimiento al mes:
7.51%
Pronóstico anual:
91.10%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.14 USD
Máxima:
478.16 USD (17.35%)
Reducción relativa:
De balance:
15.41% (478.83 USD)
De fondos:
44.65% (1 332.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 335
EURJPY 192
AUDCAD 180
GBPAUD 173
AUDNZD 154
GBPCAD 132
XAUUSD 124
USDCHF 121
NZDCAD 119
CADCHF 115
EURAUD 113
EURCAD 106
NZDJPY 105
AUDUSD 101
AUDJPY 95
GBPUSD 87
EURUSD 85
CHFJPY 77
NZDUSD 68
USDJPY 68
AUDCHF 56
NZDCHF 52
GBPCHF 44
CADJPY 42
EURNZD 40
GBPJPY 38
EURGBP 25
USDCAD 15
EURCHF 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 243
EURJPY 161
AUDCAD 107
GBPAUD 190
AUDNZD -511
GBPCAD 104
XAUUSD 440
USDCHF 126
NZDCAD 85
CADCHF 99
EURAUD 199
EURCAD 87
NZDJPY 115
AUDUSD 81
AUDJPY 47
GBPUSD 105
EURUSD 150
CHFJPY -180
NZDUSD 75
USDJPY -20
AUDCHF 82
NZDCHF 59
GBPCHF 73
CADJPY 76
EURNZD 66
GBPJPY 79
EURGBP 45
USDCAD 1
EURCHF 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 50K
EURJPY 28K
AUDCAD 17K
GBPAUD 35K
AUDNZD -81K
GBPCAD 18K
XAUUSD 166K
USDCHF 10K
NZDCAD 12K
CADCHF 8.7K
EURAUD 33K
EURCAD 13K
NZDJPY 18K
AUDUSD 8.8K
AUDJPY 11K
GBPUSD 12K
EURUSD 16K
CHFJPY -22K
NZDUSD 8.1K
USDJPY 3.2K
AUDCHF 6.7K
NZDCHF 5K
GBPCHF 6.5K
CADJPY 12K
EURNZD 11K
GBPJPY 12K
EURGBP 3.3K
USDCAD 2.9K
EURCHF 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +118.30 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +157.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -181.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
otros 113...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 10:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 11:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada