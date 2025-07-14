시그널섹션
Vojtech Dubina

Burning Grid EA High Risk

Vojtech Dubina
0 리뷰
안정성
28
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 137%
RoboForex-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 979
이익 거래:
2 753 (92.41%)
손실 거래:
226 (7.59%)
최고의 거래:
118.30 USD
최악의 거래:
-87.52 USD
총 수익:
4 387.81 USD (846 356 pips)
총 손실:
-2 102.36 USD (408 406 pips)
연속 최대 이익:
127 (157.68 USD)
연속 최대 이익:
231.18 USD (19)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
14.34%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
93
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.78
롱(주식매수):
1 365 (45.82%)
숏(주식차입매도):
1 614 (54.18%)
수익 요인:
2.09
기대수익:
0.77 USD
평균 이익:
1.59 USD
평균 손실:
-9.30 USD
연속 최대 손실:
8 (-181.84 USD)
연속 최대 손실:
-230.54 USD (5)
월별 성장률:
6.26%
연간 예측:
76.00%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.14 USD
최대한의:
478.16 USD (17.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.41% (478.83 USD)
자본금별:
44.65% (1 332.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 358
EURJPY 197
AUDCAD 192
GBPAUD 180
AUDNZD 154
GBPCAD 135
USDCHF 133
XAUUSD 124
EURCAD 123
NZDCAD 120
CADCHF 119
EURAUD 113
NZDJPY 107
AUDUSD 107
AUDJPY 95
GBPUSD 90
EURUSD 85
CHFJPY 82
NZDUSD 70
USDJPY 68
AUDCHF 56
NZDCHF 52
GBPCHF 44
CADJPY 42
EURNZD 40
GBPJPY 38
EURGBP 27
USDCAD 16
EURCHF 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 264
EURJPY 164
AUDCAD 112
GBPAUD 196
AUDNZD -511
GBPCAD 107
USDCHF 141
XAUUSD 440
EURCAD 99
NZDCAD 85
CADCHF 101
EURAUD 199
NZDJPY 116
AUDUSD 85
AUDJPY 47
GBPUSD 107
EURUSD 150
CHFJPY -171
NZDUSD 76
USDJPY -20
AUDCHF 82
NZDCHF 59
GBPCHF 73
CADJPY 76
EURNZD 66
GBPJPY 79
EURGBP 48
USDCAD 2
EURCHF 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD 54K
EURJPY 29K
AUDCAD 17K
GBPAUD 36K
AUDNZD -81K
GBPCAD 18K
USDCHF 12K
XAUUSD 166K
EURCAD 15K
NZDCAD 12K
CADCHF 8.9K
EURAUD 33K
NZDJPY 18K
AUDUSD 9.3K
AUDJPY 11K
GBPUSD 12K
EURUSD 16K
CHFJPY -21K
NZDUSD 8.3K
USDJPY 3.2K
AUDCHF 6.7K
NZDCHF 5K
GBPCHF 6.5K
CADJPY 12K
EURNZD 11K
GBPJPY 12K
EURGBP 3.5K
USDCAD 3K
EURCHF 1.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +118.30 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +157.68 USD
연속 최대 손실: -181.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
121 더...
리뷰 없음
