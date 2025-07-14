- 자본
- 축소
트레이드:
2 979
이익 거래:
2 753 (92.41%)
손실 거래:
226 (7.59%)
최고의 거래:
118.30 USD
최악의 거래:
-87.52 USD
총 수익:
4 387.81 USD (846 356 pips)
총 손실:
-2 102.36 USD (408 406 pips)
연속 최대 이익:
127 (157.68 USD)
연속 최대 이익:
231.18 USD (19)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
14.34%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
93
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.78
롱(주식매수):
1 365 (45.82%)
숏(주식차입매도):
1 614 (54.18%)
수익 요인:
2.09
기대수익:
0.77 USD
평균 이익:
1.59 USD
평균 손실:
-9.30 USD
연속 최대 손실:
8 (-181.84 USD)
연속 최대 손실:
-230.54 USD (5)
월별 성장률:
6.26%
연간 예측:
76.00%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.14 USD
최대한의:
478.16 USD (17.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.41% (478.83 USD)
자본금별:
44.65% (1 332.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|358
|EURJPY
|197
|AUDCAD
|192
|GBPAUD
|180
|AUDNZD
|154
|GBPCAD
|135
|USDCHF
|133
|XAUUSD
|124
|EURCAD
|123
|NZDCAD
|120
|CADCHF
|119
|EURAUD
|113
|NZDJPY
|107
|AUDUSD
|107
|AUDJPY
|95
|GBPUSD
|90
|EURUSD
|85
|CHFJPY
|82
|NZDUSD
|70
|USDJPY
|68
|AUDCHF
|56
|NZDCHF
|52
|GBPCHF
|44
|CADJPY
|42
|EURNZD
|40
|GBPJPY
|38
|EURGBP
|27
|USDCAD
|16
|EURCHF
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|264
|EURJPY
|164
|AUDCAD
|112
|GBPAUD
|196
|AUDNZD
|-511
|GBPCAD
|107
|USDCHF
|141
|XAUUSD
|440
|EURCAD
|99
|NZDCAD
|85
|CADCHF
|101
|EURAUD
|199
|NZDJPY
|116
|AUDUSD
|85
|AUDJPY
|47
|GBPUSD
|107
|EURUSD
|150
|CHFJPY
|-171
|NZDUSD
|76
|USDJPY
|-20
|AUDCHF
|82
|NZDCHF
|59
|GBPCHF
|73
|CADJPY
|76
|EURNZD
|66
|GBPJPY
|79
|EURGBP
|48
|USDCAD
|2
|EURCHF
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|54K
|EURJPY
|29K
|AUDCAD
|17K
|GBPAUD
|36K
|AUDNZD
|-81K
|GBPCAD
|18K
|USDCHF
|12K
|XAUUSD
|166K
|EURCAD
|15K
|NZDCAD
|12K
|CADCHF
|8.9K
|EURAUD
|33K
|NZDJPY
|18K
|AUDUSD
|9.3K
|AUDJPY
|11K
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|16K
|CHFJPY
|-21K
|NZDUSD
|8.3K
|USDJPY
|3.2K
|AUDCHF
|6.7K
|NZDCHF
|5K
|GBPCHF
|6.5K
|CADJPY
|12K
|EURNZD
|11K
|GBPJPY
|12K
|EURGBP
|3.5K
|USDCAD
|3K
|EURCHF
|1.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +118.30 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +157.68 USD
연속 최대 손실: -181.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 50
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
리뷰 없음