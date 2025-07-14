- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 867
Прибыльных трейдов:
2 645 (92.25%)
Убыточных трейдов:
222 (7.74%)
Лучший трейд:
118.30 USD
Худший трейд:
-87.52 USD
Общая прибыль:
4 286.66 USD (832 891 pips)
Общий убыток:
-2 033.34 USD (399 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
127 (157.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
231.18 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.34%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.71
Длинных трейдов:
1 312 (45.76%)
Коротких трейдов:
1 555 (54.24%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-9.16 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-181.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-230.54 USD (5)
Прирост в месяц:
11.53%
Годовой прогноз:
140.05%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.14 USD
Максимальная:
478.16 USD (17.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.41% (478.83 USD)
По эквити:
44.65% (1 332.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|335
|EURJPY
|192
|AUDCAD
|179
|GBPAUD
|173
|AUDNZD
|154
|GBPCAD
|132
|XAUUSD
|124
|USDCHF
|121
|NZDCAD
|118
|CADCHF
|114
|EURAUD
|113
|EURCAD
|106
|NZDJPY
|105
|AUDUSD
|101
|AUDJPY
|93
|GBPUSD
|87
|EURUSD
|85
|CHFJPY
|77
|NZDUSD
|68
|USDJPY
|68
|AUDCHF
|56
|NZDCHF
|52
|GBPCHF
|44
|CADJPY
|42
|EURNZD
|40
|GBPJPY
|38
|EURGBP
|24
|USDCAD
|15
|EURCHF
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|243
|EURJPY
|161
|AUDCAD
|106
|GBPAUD
|190
|AUDNZD
|-511
|GBPCAD
|104
|XAUUSD
|440
|USDCHF
|126
|NZDCAD
|84
|CADCHF
|98
|EURAUD
|199
|EURCAD
|87
|NZDJPY
|115
|AUDUSD
|81
|AUDJPY
|110
|GBPUSD
|105
|EURUSD
|150
|CHFJPY
|-180
|NZDUSD
|75
|USDJPY
|-20
|AUDCHF
|82
|NZDCHF
|59
|GBPCHF
|73
|CADJPY
|76
|EURNZD
|66
|GBPJPY
|79
|EURGBP
|42
|USDCAD
|1
|EURCHF
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|50K
|EURJPY
|28K
|AUDCAD
|17K
|GBPAUD
|35K
|AUDNZD
|-81K
|GBPCAD
|18K
|XAUUSD
|166K
|USDCHF
|10K
|NZDCAD
|12K
|CADCHF
|8.6K
|EURAUD
|33K
|EURCAD
|13K
|NZDJPY
|18K
|AUDUSD
|8.8K
|AUDJPY
|20K
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|16K
|CHFJPY
|-22K
|NZDUSD
|8.1K
|USDJPY
|3.2K
|AUDCHF
|6.7K
|NZDCHF
|5K
|GBPCHF
|6.5K
|CADJPY
|12K
|EURNZD
|11K
|GBPJPY
|12K
|EURGBP
|3.2K
|USDCAD
|2.9K
|EURCHF
|1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +118.30 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +157.68 USD
Макс. убыток в серии: -181.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 50
еще 110...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов