- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 873
Negociações com lucro:
2 649 (92.20%)
Negociações com perda:
224 (7.80%)
Melhor negociação:
118.30 USD
Pior negociação:
-87.52 USD
Lucro bruto:
4 290.94 USD (833 224 pips)
Perda bruta:
-2 096.43 USD (408 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
127 (157.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
231.18 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.34%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.59
Negociações longas:
1 312 (45.67%)
Negociações curtas:
1 561 (54.33%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
0.76 USD
Lucro médio:
1.62 USD
Perda média:
-9.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-181.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-230.54 USD (5)
Crescimento mensal:
7.51%
Previsão anual:
91.10%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.14 USD
Máximo:
478.16 USD (17.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.41% (478.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.65% (1 332.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|335
|EURJPY
|192
|AUDCAD
|180
|GBPAUD
|173
|AUDNZD
|154
|GBPCAD
|132
|XAUUSD
|124
|USDCHF
|121
|NZDCAD
|119
|CADCHF
|115
|EURAUD
|113
|EURCAD
|106
|NZDJPY
|105
|AUDUSD
|101
|AUDJPY
|95
|GBPUSD
|87
|EURUSD
|85
|CHFJPY
|77
|NZDUSD
|68
|USDJPY
|68
|AUDCHF
|56
|NZDCHF
|52
|GBPCHF
|44
|CADJPY
|42
|EURNZD
|40
|GBPJPY
|38
|EURGBP
|25
|USDCAD
|15
|EURCHF
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|243
|EURJPY
|161
|AUDCAD
|107
|GBPAUD
|190
|AUDNZD
|-511
|GBPCAD
|104
|XAUUSD
|440
|USDCHF
|126
|NZDCAD
|85
|CADCHF
|99
|EURAUD
|199
|EURCAD
|87
|NZDJPY
|115
|AUDUSD
|81
|AUDJPY
|47
|GBPUSD
|105
|EURUSD
|150
|CHFJPY
|-180
|NZDUSD
|75
|USDJPY
|-20
|AUDCHF
|82
|NZDCHF
|59
|GBPCHF
|73
|CADJPY
|76
|EURNZD
|66
|GBPJPY
|79
|EURGBP
|45
|USDCAD
|1
|EURCHF
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|50K
|EURJPY
|28K
|AUDCAD
|17K
|GBPAUD
|35K
|AUDNZD
|-81K
|GBPCAD
|18K
|XAUUSD
|166K
|USDCHF
|10K
|NZDCAD
|12K
|CADCHF
|8.7K
|EURAUD
|33K
|EURCAD
|13K
|NZDJPY
|18K
|AUDUSD
|8.8K
|AUDJPY
|11K
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|16K
|CHFJPY
|-22K
|NZDUSD
|8.1K
|USDJPY
|3.2K
|AUDCHF
|6.7K
|NZDCHF
|5K
|GBPCHF
|6.5K
|CADJPY
|12K
|EURNZD
|11K
|GBPJPY
|12K
|EURGBP
|3.3K
|USDCAD
|2.9K
|EURCHF
|1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +118.30 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +157.68 USD
Máxima perda consecutiva: -181.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
113 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários