Vojtech Dubina

Burning Grid EA High Risk

Vojtech Dubina
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 130%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 873
Negociações com lucro:
2 649 (92.20%)
Negociações com perda:
224 (7.80%)
Melhor negociação:
118.30 USD
Pior negociação:
-87.52 USD
Lucro bruto:
4 290.94 USD (833 224 pips)
Perda bruta:
-2 096.43 USD (408 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
127 (157.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
231.18 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.34%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.59
Negociações longas:
1 312 (45.67%)
Negociações curtas:
1 561 (54.33%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
0.76 USD
Lucro médio:
1.62 USD
Perda média:
-9.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-181.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-230.54 USD (5)
Crescimento mensal:
7.51%
Previsão anual:
91.10%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.14 USD
Máximo:
478.16 USD (17.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.41% (478.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.65% (1 332.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 335
EURJPY 192
AUDCAD 180
GBPAUD 173
AUDNZD 154
GBPCAD 132
XAUUSD 124
USDCHF 121
NZDCAD 119
CADCHF 115
EURAUD 113
EURCAD 106
NZDJPY 105
AUDUSD 101
AUDJPY 95
GBPUSD 87
EURUSD 85
CHFJPY 77
NZDUSD 68
USDJPY 68
AUDCHF 56
NZDCHF 52
GBPCHF 44
CADJPY 42
EURNZD 40
GBPJPY 38
EURGBP 25
USDCAD 15
EURCHF 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 243
EURJPY 161
AUDCAD 107
GBPAUD 190
AUDNZD -511
GBPCAD 104
XAUUSD 440
USDCHF 126
NZDCAD 85
CADCHF 99
EURAUD 199
EURCAD 87
NZDJPY 115
AUDUSD 81
AUDJPY 47
GBPUSD 105
EURUSD 150
CHFJPY -180
NZDUSD 75
USDJPY -20
AUDCHF 82
NZDCHF 59
GBPCHF 73
CADJPY 76
EURNZD 66
GBPJPY 79
EURGBP 45
USDCAD 1
EURCHF 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 50K
EURJPY 28K
AUDCAD 17K
GBPAUD 35K
AUDNZD -81K
GBPCAD 18K
XAUUSD 166K
USDCHF 10K
NZDCAD 12K
CADCHF 8.7K
EURAUD 33K
EURCAD 13K
NZDJPY 18K
AUDUSD 8.8K
AUDJPY 11K
GBPUSD 12K
EURUSD 16K
CHFJPY -22K
NZDUSD 8.1K
USDJPY 3.2K
AUDCHF 6.7K
NZDCHF 5K
GBPCHF 6.5K
CADJPY 12K
EURNZD 11K
GBPJPY 12K
EURGBP 3.3K
USDCAD 2.9K
EURCHF 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +118.30 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +157.68 USD
Máxima perda consecutiva: -181.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 10:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 11:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
