SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Burning Grid EA High Risk
Vojtech Dubina

Burning Grid EA High Risk

Vojtech Dubina
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 130%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 878
Gewinntrades:
2 654 (92.21%)
Verlusttrades:
224 (7.78%)
Bester Trade:
118.30 USD
Schlechtester Trade:
-87.52 USD
Bruttoprofit:
4 294.22 USD (833 714 pips)
Bruttoverlust:
-2 096.49 USD (408 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
127 (157.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
231.18 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.34%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.60
Long-Positionen:
1 314 (45.66%)
Short-Positionen:
1 564 (54.34%)
Profit-Faktor:
2.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-181.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-230.54 USD (5)
Wachstum pro Monat :
6.86%
Jahresprognose:
83.21%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.14 USD
Maximaler:
478.16 USD (17.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.41% (478.83 USD)
Kapital:
44.65% (1 332.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 335
EURJPY 192
AUDCAD 182
GBPAUD 174
AUDNZD 154
GBPCAD 132
XAUUSD 124
USDCHF 121
NZDCAD 119
CADCHF 116
EURAUD 113
EURCAD 106
NZDJPY 105
AUDUSD 101
AUDJPY 95
GBPUSD 87
EURUSD 85
CHFJPY 77
NZDUSD 68
USDJPY 68
AUDCHF 56
NZDCHF 52
GBPCHF 44
CADJPY 42
EURNZD 40
GBPJPY 38
EURGBP 25
USDCAD 16
EURCHF 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 243
EURJPY 161
AUDCAD 107
GBPAUD 191
AUDNZD -511
GBPCAD 104
XAUUSD 440
USDCHF 126
NZDCAD 85
CADCHF 99
EURAUD 199
EURCAD 87
NZDJPY 115
AUDUSD 81
AUDJPY 47
GBPUSD 105
EURUSD 150
CHFJPY -180
NZDUSD 75
USDJPY -20
AUDCHF 82
NZDCHF 59
GBPCHF 73
CADJPY 76
EURNZD 66
GBPJPY 79
EURGBP 45
USDCAD 2
EURCHF 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 50K
EURJPY 28K
AUDCAD 17K
GBPAUD 35K
AUDNZD -81K
GBPCAD 18K
XAUUSD 166K
USDCHF 10K
NZDCAD 12K
CADCHF 8.7K
EURAUD 33K
EURCAD 13K
NZDJPY 18K
AUDUSD 8.8K
AUDJPY 11K
GBPUSD 12K
EURUSD 16K
CHFJPY -22K
NZDUSD 8.1K
USDJPY 3.2K
AUDCHF 6.7K
NZDCHF 5K
GBPCHF 6.5K
CADJPY 12K
EURNZD 11K
GBPJPY 12K
EURGBP 3.3K
USDCAD 3K
EURCHF 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +118.30 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +157.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -181.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
VantageInternational-Live 7
1.57 × 148
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.60 × 719
noch 114 ...
Keine Bewertungen
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 10:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 11:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
