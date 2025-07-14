- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 878
Gewinntrades:
2 654 (92.21%)
Verlusttrades:
224 (7.78%)
Bester Trade:
118.30 USD
Schlechtester Trade:
-87.52 USD
Bruttoprofit:
4 294.22 USD (833 714 pips)
Bruttoverlust:
-2 096.49 USD (408 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
127 (157.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
231.18 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.34%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.60
Long-Positionen:
1 314 (45.66%)
Short-Positionen:
1 564 (54.34%)
Profit-Faktor:
2.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-181.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-230.54 USD (5)
Wachstum pro Monat :
6.86%
Jahresprognose:
83.21%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.14 USD
Maximaler:
478.16 USD (17.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.41% (478.83 USD)
Kapital:
44.65% (1 332.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|335
|EURJPY
|192
|AUDCAD
|182
|GBPAUD
|174
|AUDNZD
|154
|GBPCAD
|132
|XAUUSD
|124
|USDCHF
|121
|NZDCAD
|119
|CADCHF
|116
|EURAUD
|113
|EURCAD
|106
|NZDJPY
|105
|AUDUSD
|101
|AUDJPY
|95
|GBPUSD
|87
|EURUSD
|85
|CHFJPY
|77
|NZDUSD
|68
|USDJPY
|68
|AUDCHF
|56
|NZDCHF
|52
|GBPCHF
|44
|CADJPY
|42
|EURNZD
|40
|GBPJPY
|38
|EURGBP
|25
|USDCAD
|16
|EURCHF
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|243
|EURJPY
|161
|AUDCAD
|107
|GBPAUD
|191
|AUDNZD
|-511
|GBPCAD
|104
|XAUUSD
|440
|USDCHF
|126
|NZDCAD
|85
|CADCHF
|99
|EURAUD
|199
|EURCAD
|87
|NZDJPY
|115
|AUDUSD
|81
|AUDJPY
|47
|GBPUSD
|105
|EURUSD
|150
|CHFJPY
|-180
|NZDUSD
|75
|USDJPY
|-20
|AUDCHF
|82
|NZDCHF
|59
|GBPCHF
|73
|CADJPY
|76
|EURNZD
|66
|GBPJPY
|79
|EURGBP
|45
|USDCAD
|2
|EURCHF
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|50K
|EURJPY
|28K
|AUDCAD
|17K
|GBPAUD
|35K
|AUDNZD
|-81K
|GBPCAD
|18K
|XAUUSD
|166K
|USDCHF
|10K
|NZDCAD
|12K
|CADCHF
|8.7K
|EURAUD
|33K
|EURCAD
|13K
|NZDJPY
|18K
|AUDUSD
|8.8K
|AUDJPY
|11K
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|16K
|CHFJPY
|-22K
|NZDUSD
|8.1K
|USDJPY
|3.2K
|AUDCHF
|6.7K
|NZDCHF
|5K
|GBPCHF
|6.5K
|CADJPY
|12K
|EURNZD
|11K
|GBPJPY
|12K
|EURGBP
|3.3K
|USDCAD
|3K
|EURCHF
|1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +118.30 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +157.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -181.84 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
VantageInternational-Live 7
|1.57 × 148
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.60 × 719
Keine Bewertungen