- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 873
利益トレード:
2 649 (92.20%)
損失トレード:
224 (7.80%)
ベストトレード:
118.30 USD
最悪のトレード:
-87.52 USD
総利益:
4 290.94 USD (833 224 pips)
総損失:
-2 096.43 USD (408 013 pips)
最大連続の勝ち:
127 (157.68 USD)
最大連続利益:
231.18 USD (19)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.59
長いトレード:
1 312 (45.67%)
短いトレード:
1 561 (54.33%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
0.76 USD
平均利益:
1.62 USD
平均損失:
-9.36 USD
最大連続の負け:
8 (-181.84 USD)
最大連続損失:
-230.54 USD (5)
月間成長:
7.51%
年間予想:
91.10%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.14 USD
最大の:
478.16 USD (17.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.41% (478.83 USD)
エクイティによる:
44.65% (1 332.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|335
|EURJPY
|192
|AUDCAD
|180
|GBPAUD
|173
|AUDNZD
|154
|GBPCAD
|132
|XAUUSD
|124
|USDCHF
|121
|NZDCAD
|119
|CADCHF
|115
|EURAUD
|113
|EURCAD
|106
|NZDJPY
|105
|AUDUSD
|101
|AUDJPY
|95
|GBPUSD
|87
|EURUSD
|85
|CHFJPY
|77
|NZDUSD
|68
|USDJPY
|68
|AUDCHF
|56
|NZDCHF
|52
|GBPCHF
|44
|CADJPY
|42
|EURNZD
|40
|GBPJPY
|38
|EURGBP
|25
|USDCAD
|15
|EURCHF
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|243
|EURJPY
|161
|AUDCAD
|107
|GBPAUD
|190
|AUDNZD
|-511
|GBPCAD
|104
|XAUUSD
|440
|USDCHF
|126
|NZDCAD
|85
|CADCHF
|99
|EURAUD
|199
|EURCAD
|87
|NZDJPY
|115
|AUDUSD
|81
|AUDJPY
|47
|GBPUSD
|105
|EURUSD
|150
|CHFJPY
|-180
|NZDUSD
|75
|USDJPY
|-20
|AUDCHF
|82
|NZDCHF
|59
|GBPCHF
|73
|CADJPY
|76
|EURNZD
|66
|GBPJPY
|79
|EURGBP
|45
|USDCAD
|1
|EURCHF
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|50K
|EURJPY
|28K
|AUDCAD
|17K
|GBPAUD
|35K
|AUDNZD
|-81K
|GBPCAD
|18K
|XAUUSD
|166K
|USDCHF
|10K
|NZDCAD
|12K
|CADCHF
|8.7K
|EURAUD
|33K
|EURCAD
|13K
|NZDJPY
|18K
|AUDUSD
|8.8K
|AUDJPY
|11K
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|16K
|CHFJPY
|-22K
|NZDUSD
|8.1K
|USDJPY
|3.2K
|AUDCHF
|6.7K
|NZDCHF
|5K
|GBPCHF
|6.5K
|CADJPY
|12K
|EURNZD
|11K
|GBPJPY
|12K
|EURGBP
|3.3K
|USDCAD
|2.9K
|EURCHF
|1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +118.30 USD
最悪のトレード: -88 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +157.68 USD
最大連続損失: -181.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
