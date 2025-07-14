シグナルセクション
Vojtech Dubina

Burning Grid EA High Risk

Vojtech Dubina
レビュー0件
信頼性
27週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 130%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 873
利益トレード:
2 649 (92.20%)
損失トレード:
224 (7.80%)
ベストトレード:
118.30 USD
最悪のトレード:
-87.52 USD
総利益:
4 290.94 USD (833 224 pips)
総損失:
-2 096.43 USD (408 013 pips)
最大連続の勝ち:
127 (157.68 USD)
最大連続利益:
231.18 USD (19)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.59
長いトレード:
1 312 (45.67%)
短いトレード:
1 561 (54.33%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
0.76 USD
平均利益:
1.62 USD
平均損失:
-9.36 USD
最大連続の負け:
8 (-181.84 USD)
最大連続損失:
-230.54 USD (5)
月間成長:
7.51%
年間予想:
91.10%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.14 USD
最大の:
478.16 USD (17.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.41% (478.83 USD)
エクイティによる:
44.65% (1 332.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 335
EURJPY 192
AUDCAD 180
GBPAUD 173
AUDNZD 154
GBPCAD 132
XAUUSD 124
USDCHF 121
NZDCAD 119
CADCHF 115
EURAUD 113
EURCAD 106
NZDJPY 105
AUDUSD 101
AUDJPY 95
GBPUSD 87
EURUSD 85
CHFJPY 77
NZDUSD 68
USDJPY 68
AUDCHF 56
NZDCHF 52
GBPCHF 44
CADJPY 42
EURNZD 40
GBPJPY 38
EURGBP 25
USDCAD 15
EURCHF 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 243
EURJPY 161
AUDCAD 107
GBPAUD 190
AUDNZD -511
GBPCAD 104
XAUUSD 440
USDCHF 126
NZDCAD 85
CADCHF 99
EURAUD 199
EURCAD 87
NZDJPY 115
AUDUSD 81
AUDJPY 47
GBPUSD 105
EURUSD 150
CHFJPY -180
NZDUSD 75
USDJPY -20
AUDCHF 82
NZDCHF 59
GBPCHF 73
CADJPY 76
EURNZD 66
GBPJPY 79
EURGBP 45
USDCAD 1
EURCHF 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD 50K
EURJPY 28K
AUDCAD 17K
GBPAUD 35K
AUDNZD -81K
GBPCAD 18K
XAUUSD 166K
USDCHF 10K
NZDCAD 12K
CADCHF 8.7K
EURAUD 33K
EURCAD 13K
NZDJPY 18K
AUDUSD 8.8K
AUDJPY 11K
GBPUSD 12K
EURUSD 16K
CHFJPY -22K
NZDUSD 8.1K
USDJPY 3.2K
AUDCHF 6.7K
NZDCHF 5K
GBPCHF 6.5K
CADJPY 12K
EURNZD 11K
GBPJPY 12K
EURGBP 3.3K
USDCAD 2.9K
EURCHF 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +118.30 USD
最悪のトレード: -88 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +157.68 USD
最大連続損失: -181.84 USD

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
113 より多く...
