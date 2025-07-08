Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TraDesto-Live 0.00 × 6 NetoTrade-Primary 0.00 × 1 CFHMarkets-Real 0.00 × 1 BossaFX-Real 0.00 × 1 OANDA-MT4 FXTrade JP 0.00 × 4 TMS-Live 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 9 ForexPlace-Main Server 3 0.00 × 1 AFX-Real 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 MBTrading-Live 0.00 × 3 OctaFX-Demo 0.00 × 5 ATCBrokers-US Live 0.00 × 5 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 1 FXPRIMUS-Live-3 0.00 × 4 QTrade-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 1 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 MGK-MAIN 0.00 × 5 Exness-Real29 0.00 × 2 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 246 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya