Igusti Bagus Yudit Sandya

Copy Signal TF

Igusti Bagus Yudit Sandya
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -17%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
73 (42.94%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (57.06%)
En iyi işlem:
247.14 USD
En kötü işlem:
-255.66 USD
Brüt kâr:
11 233.43 USD (227 794 pips)
Brüt zarar:
-12 600.54 USD (248 271 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (2 320.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 320.53 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
96.60%
Maks. mevduat yükü:
9.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
99 (58.24%)
Satış işlemleri:
71 (41.76%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-8.04 USD
Ortalama kâr:
153.88 USD
Ortalama zarar:
-129.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 932.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 932.33 USD (14)
Aylık büyüme:
27.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 920.44 USD
Maksimum:
3 011.85 USD (36.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.84% (3 011.85 USD)
Varlığa göre:
7.82% (615.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 169
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.3K
AUDJPY -36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -19K
AUDJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +247.14 USD
En kötü işlem: -256 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +2 320.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 932.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TraDesto-Live
0.00 × 6
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 4
TMS-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 9
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
Exness-Real29
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
246 daha fazla...
This a new way to copy signal.

The Traders Family way, it can automatically set the price and the lot you trade.

İnceleme yok
2025.09.16 17:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 18:20
Share of trading days is too low
2025.07.09 18:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 17:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 17:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 16:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
