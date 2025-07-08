- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
454
利益トレード:
217 (47.79%)
損失トレード:
237 (52.20%)
ベストトレード:
251.35 USD
最悪のトレード:
-256.38 USD
総利益:
38 496.72 USD (778 216 pips)
総損失:
-32 681.50 USD (645 855 pips)
最大連続の勝ち:
18 (3 931.78 USD)
最大連続利益:
3 931.78 USD (18)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
85.41%
最大入金額:
10.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
1.10
長いトレード:
301 (66.30%)
短いトレード:
153 (33.70%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
12.81 USD
平均利益:
177.40 USD
平均損失:
-137.90 USD
最大連続の負け:
14 (-2 685.28 USD)
最大連続損失:
-2 685.28 USD (14)
月間成長:
-12.86%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 920.44 USD
最大の:
5 264.39 USD (29.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.84% (3 011.85 USD)
エクイティによる:
8.98% (656.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|453
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.9K
|AUDJPY
|-36
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|133K
|AUDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +251.35 USD
最悪のトレード: -256 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +3 931.78 USD
最大連続損失: -2 685.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 4
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
TraDesto-Live
|0.00 × 6
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 5
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
This a new way to copy signal.
The Traders Family way, it can automatically set the price and the lot you trade.
レビューなし
