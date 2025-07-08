シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Copy Signal TF
Igusti Bagus Yudit Sandya

Copy Signal TF

Igusti Bagus Yudit Sandya
レビュー0件
信頼性
25週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 74%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
454
利益トレード:
217 (47.79%)
損失トレード:
237 (52.20%)
ベストトレード:
251.35 USD
最悪のトレード:
-256.38 USD
総利益:
38 496.72 USD (778 216 pips)
総損失:
-32 681.50 USD (645 855 pips)
最大連続の勝ち:
18 (3 931.78 USD)
最大連続利益:
3 931.78 USD (18)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
85.41%
最大入金額:
10.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
1.10
長いトレード:
301 (66.30%)
短いトレード:
153 (33.70%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
12.81 USD
平均利益:
177.40 USD
平均損失:
-137.90 USD
最大連続の負け:
14 (-2 685.28 USD)
最大連続損失:
-2 685.28 USD (14)
月間成長:
-12.86%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 920.44 USD
最大の:
5 264.39 USD (29.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.84% (3 011.85 USD)
エクイティによる:
8.98% (656.47 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 453
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.9K
AUDJPY -36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 133K
AUDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +251.35 USD
最悪のトレード: -256 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +3 931.78 USD
最大連続損失: -2 685.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AGMGroupLtd-Real
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
MBTrading-Live
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 4
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 5
TraDesto-Live
0.00 × 6
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 9
TMS-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
253 より多く...
This a new way to copy signal.

The Traders Family way, it can automatically set the price and the lot you trade.

レビューなし
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 17:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 18:20
Share of trading days is too low
2025.07.09 18:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 17:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 17:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 16:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
