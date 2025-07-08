СигналыРазделы
Igusti Bagus Yudit Sandya

Copy Signal TF

Igusti Bagus Yudit Sandya
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 69%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
450
Прибыльных трейдов:
215 (47.77%)
Убыточных трейдов:
235 (52.22%)
Лучший трейд:
251.35 USD
Худший трейд:
-256.38 USD
Общая прибыль:
38 008.66 USD (768 216 pips)
Общий убыток:
-32 479.50 USD (641 855 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (3 931.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 931.78 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
85.41%
Макс. загрузка депозита:
10.83%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
297 (66.00%)
Коротких трейдов:
153 (34.00%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
12.29 USD
Средняя прибыль:
176.78 USD
Средний убыток:
-138.21 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-2 685.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 685.28 USD (14)
Прирост в месяц:
-15.58%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 920.44 USD
Максимальная:
5 264.39 USD (29.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.84% (3 011.85 USD)
По эквити:
8.98% (656.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 449
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.6K
AUDJPY -36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 127K
AUDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +251.35 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +3 931.78 USD
Макс. убыток в серии: -2 685.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AGMGroupLtd-Real
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
MBTrading-Live
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 4
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 5
TraDesto-Live
0.00 × 6
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 9
TMS-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 253...
This a new way to copy signal.

The Traders Family way, it can automatically set the price and the lot you trade.

Нет отзывов
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 17:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 18:20
Share of trading days is too low
2025.07.09 18:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 17:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 17:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 16:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
