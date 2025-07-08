- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
450
Прибыльных трейдов:
215 (47.77%)
Убыточных трейдов:
235 (52.22%)
Лучший трейд:
251.35 USD
Худший трейд:
-256.38 USD
Общая прибыль:
38 008.66 USD (768 216 pips)
Общий убыток:
-32 479.50 USD (641 855 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (3 931.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 931.78 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
85.41%
Макс. загрузка депозита:
10.83%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
297 (66.00%)
Коротких трейдов:
153 (34.00%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
12.29 USD
Средняя прибыль:
176.78 USD
Средний убыток:
-138.21 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-2 685.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 685.28 USD (14)
Прирост в месяц:
-15.58%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 920.44 USD
Максимальная:
5 264.39 USD (29.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.84% (3 011.85 USD)
По эквити:
8.98% (656.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|449
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.6K
|AUDJPY
|-36
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|127K
|AUDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +251.35 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +3 931.78 USD
Макс. убыток в серии: -2 685.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 4
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
TraDesto-Live
|0.00 × 6
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 5
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
еще 253...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This a new way to copy signal.
The Traders Family way, it can automatically set the price and the lot you trade.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
69%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
25
0%
450
47%
85%
1.17
12.29
USD
USD
37%
1:50