Señales / MetaTrader 4 / Copy Signal TF
Igusti Bagus Yudit Sandya

Copy Signal TF

Igusti Bagus Yudit Sandya
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 74%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
454
Transacciones Rentables:
217 (47.79%)
Transacciones Irrentables:
237 (52.20%)
Mejor transacción:
251.35 USD
Peor transacción:
-256.38 USD
Beneficio Bruto:
38 496.72 USD (778 216 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 681.50 USD (645 855 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (3 931.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 931.78 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
85.41%
Carga máxima del depósito:
10.83%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
1.10
Transacciones Largas:
301 (66.30%)
Transacciones Cortas:
153 (33.70%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
12.81 USD
Beneficio medio:
177.40 USD
Pérdidas medias:
-137.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-2 685.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 685.28 USD (14)
Crecimiento al mes:
-12.86%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 920.44 USD
Máxima:
5 264.39 USD (29.65%)
Reducción relativa:
De balance:
36.84% (3 011.85 USD)
De fondos:
8.98% (656.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 453
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.9K
AUDJPY -36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 133K
AUDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +251.35 USD
Peor transacción: -256 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +3 931.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 685.28 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AGMGroupLtd-Real
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
MBTrading-Live
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 4
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 5
TraDesto-Live
0.00 × 6
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 9
TMS-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
otros 253...
This a new way to copy signal.

The Traders Family way, it can automatically set the price and the lot you trade.

No hay comentarios
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 17:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 18:20
Share of trading days is too low
2025.07.09 18:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 17:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 17:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 16:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
