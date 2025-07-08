- 자본
트레이드:
495
이익 거래:
241 (48.68%)
손실 거래:
254 (51.31%)
최고의 거래:
251.35 USD
최악의 거래:
-256.38 USD
총 수익:
43 869.69 USD (886 661 pips)
총 손실:
-35 278.04 USD (697 347 pips)
연속 최대 이익:
18 (3 931.78 USD)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
85.41%
최대 입금량:
10.83%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.63
롱(주식매수):
339 (68.48%)
숏(주식차입매도):
156 (31.52%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
17.36 USD
평균 이익:
182.03 USD
평균 손실:
-138.89 USD
연속 최대 손실:
14 (-2 685.28 USD)
월별 성장률:
40.08%
연간 예측:
486.28%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 920.44 USD
최대한의:
5 264.39 USD (29.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.84% (3 011.85 USD)
자본금별:
8.98% (656.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|494
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|8.6K
|AUDJPY
|-36
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|190K
|AUDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +251.35 USD
최악의 거래: -256 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +3 931.78 USD
연속 최대 손실: -2 685.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
TraDesto-Live
|0.00 × 6
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 5
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
118%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
27
0%
495
48%
85%
1.24
17.36
USD
USD
37%
1:50