SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Copy Signal TF
Igusti Bagus Yudit Sandya

Copy Signal TF

Igusti Bagus Yudit Sandya
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 74%
MaxrichGroup-Real
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
454
Negociações com lucro:
217 (47.79%)
Negociações com perda:
237 (52.20%)
Melhor negociação:
251.35 USD
Pior negociação:
-256.38 USD
Lucro bruto:
38 496.72 USD (778 216 pips)
Perda bruta:
-32 681.50 USD (645 855 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (3 931.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 931.78 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
85.41%
Depósito máximo carregado:
10.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
1.10
Negociações longas:
301 (66.30%)
Negociações curtas:
153 (33.70%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
12.81 USD
Lucro médio:
177.40 USD
Perda média:
-137.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-2 685.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 685.28 USD (14)
Crescimento mensal:
-12.86%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 920.44 USD
Máximo:
5 264.39 USD (29.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.84% (3 011.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.98% (656.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 453
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.9K
AUDJPY -36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 133K
AUDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +251.35 USD
Pior negociação: -256 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +3 931.78 USD
Máxima perda consecutiva: -2 685.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AGMGroupLtd-Real
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
MBTrading-Live
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 4
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 5
TraDesto-Live
0.00 × 6
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 9
TMS-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
253 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

This a new way to copy signal.

The Traders Family way, it can automatically set the price and the lot you trade.

Sem comentários
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 17:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 18:20
Share of trading days is too low
2025.07.09 18:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 17:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 17:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 16:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Copy Signal TF
50 USD por mês
74%
0
0
USD
11K
USD
25
0%
454
47%
85%
1.17
12.81
USD
37%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.