- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
457
Gewinntrades:
218 (47.70%)
Verlusttrades:
239 (52.30%)
Bester Trade:
251.35 USD
Schlechtester Trade:
-256.38 USD
Bruttoprofit:
38 697.87 USD (782 259 pips)
Bruttoverlust:
-32 986.02 USD (651 855 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (3 931.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 931.78 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
85.41%
Max deposit load:
10.83%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
1.08
Long-Positionen:
303 (66.30%)
Short-Positionen:
154 (33.70%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
12.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
177.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-138.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-2 685.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 685.28 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-17.22%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 920.44 USD
Maximaler:
5 264.39 USD (29.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.84% (3 011.85 USD)
Kapital:
8.98% (656.47 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|456
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.7K
|AUDJPY
|-36
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|131K
|AUDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +251.35 USD
Schlechtester Trade: -256 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 931.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 685.28 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 4
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
TraDesto-Live
|0.00 × 6
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 5
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
noch 253 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This a new way to copy signal.
The Traders Family way, it can automatically set the price and the lot you trade.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
72%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
25
0%
457
47%
85%
1.17
12.50
USD
USD
37%
1:50