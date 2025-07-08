SignaleKategorien
Igusti Bagus Yudit Sandya

Copy Signal TF

Igusti Bagus Yudit Sandya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 72%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
457
Gewinntrades:
218 (47.70%)
Verlusttrades:
239 (52.30%)
Bester Trade:
251.35 USD
Schlechtester Trade:
-256.38 USD
Bruttoprofit:
38 697.87 USD (782 259 pips)
Bruttoverlust:
-32 986.02 USD (651 855 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (3 931.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 931.78 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
85.41%
Max deposit load:
10.83%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
1.08
Long-Positionen:
303 (66.30%)
Short-Positionen:
154 (33.70%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
12.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
177.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-138.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-2 685.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 685.28 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-17.22%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 920.44 USD
Maximaler:
5 264.39 USD (29.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.84% (3 011.85 USD)
Kapital:
8.98% (656.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 456
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.7K
AUDJPY -36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 131K
AUDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +251.35 USD
Schlechtester Trade: -256 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 931.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 685.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

This a new way to copy signal.

The Traders Family way, it can automatically set the price and the lot you trade.

Keine Bewertungen
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 17:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 18:20
Share of trading days is too low
2025.07.09 18:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 17:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 17:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 16:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.