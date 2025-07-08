- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
453
盈利交易:
217 (47.90%)
亏损交易:
236 (52.10%)
最好交易:
251.35 USD
最差交易:
-256.38 USD
毛利:
38 496.72 USD (778 216 pips)
毛利亏损:
-32 580.50 USD (643 855 pips)
最大连续赢利:
18 (3 931.78 USD)
最大连续盈利:
3 931.78 USD (18)
夏普比率:
0.08
交易活动:
85.41%
最大入金加载:
10.83%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
23 小时
采收率:
1.12
长期交易:
300 (66.23%)
短期交易:
153 (33.77%)
利润因子:
1.18
预期回报:
13.06 USD
平均利润:
177.40 USD
平均损失:
-138.05 USD
最大连续失误:
14 (-2 685.28 USD)
最大连续亏损:
-2 685.28 USD (14)
每月增长:
-11.02%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 920.44 USD
最大值:
5 264.39 USD (29.65%)
相对跌幅:
结余:
36.84% (3 011.85 USD)
净值:
8.98% (656.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|452
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6K
|AUDJPY
|-36
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|135K
|AUDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +251.35 USD
最差交易: -256 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +3 931.78 USD
最大连续亏损: -2 685.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 4
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
TraDesto-Live
|0.00 × 6
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 5
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
This a new way to copy signal.
The Traders Family way, it can automatically set the price and the lot you trade.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
75%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
25
0%
453
47%
85%
1.18
13.06
USD
USD
37%
1:50