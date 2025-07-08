信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Copy Signal TF
Igusti Bagus Yudit Sandya

Copy Signal TF

Igusti Bagus Yudit Sandya
0条评论
可靠性
25
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 75%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
453
盈利交易:
217 (47.90%)
亏损交易:
236 (52.10%)
最好交易:
251.35 USD
最差交易:
-256.38 USD
毛利:
38 496.72 USD (778 216 pips)
毛利亏损:
-32 580.50 USD (643 855 pips)
最大连续赢利:
18 (3 931.78 USD)
最大连续盈利:
3 931.78 USD (18)
夏普比率:
0.08
交易活动:
85.41%
最大入金加载:
10.83%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
23 小时
采收率:
1.12
长期交易:
300 (66.23%)
短期交易:
153 (33.77%)
利润因子:
1.18
预期回报:
13.06 USD
平均利润:
177.40 USD
平均损失:
-138.05 USD
最大连续失误:
14 (-2 685.28 USD)
最大连续亏损:
-2 685.28 USD (14)
每月增长:
-11.02%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 920.44 USD
最大值:
5 264.39 USD (29.65%)
相对跌幅:
结余:
36.84% (3 011.85 USD)
净值:
8.98% (656.47 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 452
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6K
AUDJPY -36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 135K
AUDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +251.35 USD
最差交易: -256 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +3 931.78 USD
最大连续亏损: -2 685.28 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AGMGroupLtd-Real
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
MBTrading-Live
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 4
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 5
TraDesto-Live
0.00 × 6
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 9
TMS-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
253 更多...
This a new way to copy signal.

The Traders Family way, it can automatically set the price and the lot you trade.

没有评论
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 17:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 18:20
Share of trading days is too low
2025.07.09 18:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 17:13
Share of trading days is too low
2025.07.09 17:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 16:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
