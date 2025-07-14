SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nobu Trap
Hyu Nobu

Nobu Trap

Hyu Nobu
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
212
Kârla kapanan işlemler:
104 (49.05%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (50.94%)
En iyi işlem:
1 090.45 USD
En kötü işlem:
-304.98 USD
Brüt kâr:
14 957.30 USD (203 876 pips)
Brüt zarar:
-9 204.73 USD (146 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (4 734.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 734.58 USD (26)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
62.76%
Maks. mevduat yükü:
3.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
174 (82.08%)
Satış işlemleri:
38 (17.92%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
27.13 USD
Ortalama kâr:
143.82 USD
Ortalama zarar:
-85.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 028.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 980.70 USD (9)
Aylık büyüme:
39.50%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 281.93 USD
Maksimum:
2 957.62 USD (36.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.95% (1 421.44 USD)
Varlığa göre:
5.02% (1 083.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 142
XAUJPY 28
USDJPY 16
GBPJPY 14
EURJPY 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.5K
XAUJPY -760
USDJPY -349
GBPJPY -226
EURJPY -421
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 73K
XAUJPY -818
USDJPY -4.2K
GBPJPY -7.5K
EURJPY -3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 090.45 USD
En kötü işlem: -305 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +4 734.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 028.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5498
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.52 × 147
Exness-MT5Real7
1.71 × 77
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 221
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FusionMarkets-Live
1.84 × 386
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
87 daha fazla...
No Martingale,  No grade , No dangerous strategy

Have SL,TP for each trade - Never blow account

Only trade XAUUSD and XAUJPY

Recommended broker - ICmarkets / any low spread broker

İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 12:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 16:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 23:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 13:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.15 00:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 15:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 15:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
