İşlemler:
212
Kârla kapanan işlemler:
104 (49.05%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (50.94%)
En iyi işlem:
1 090.45 USD
En kötü işlem:
-304.98 USD
Brüt kâr:
14 957.30 USD (203 876 pips)
Brüt zarar:
-9 204.73 USD (146 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (4 734.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 734.58 USD (26)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
62.76%
Maks. mevduat yükü:
3.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
174 (82.08%)
Satış işlemleri:
38 (17.92%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
27.13 USD
Ortalama kâr:
143.82 USD
Ortalama zarar:
-85.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 028.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 980.70 USD (9)
Aylık büyüme:
39.50%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 281.93 USD
Maksimum:
2 957.62 USD (36.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.95% (1 421.44 USD)
Varlığa göre:
5.02% (1 083.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|XAUJPY
|28
|USDJPY
|16
|GBPJPY
|14
|EURJPY
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.5K
|XAUJPY
|-760
|USDJPY
|-349
|GBPJPY
|-226
|EURJPY
|-421
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|73K
|XAUJPY
|-818
|USDJPY
|-4.2K
|GBPJPY
|-7.5K
|EURJPY
|-3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 090.45 USD
En kötü işlem: -305 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +4 734.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 028.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 5498
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 458
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.33 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.52 × 147
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 77
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 221
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FusionMarkets-Live
|1.84 × 386
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
No Martingale, No grade , No dangerous strategy
Have SL,TP for each trade - Never blow account
Only trade XAUUSD and XAUJPY
Recommended broker - ICmarkets / any low spread broker
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
40%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
12
83%
212
49%
63%
1.62
27.13
USD
USD
15%
1:500