- 자본
- 축소
트레이드:
405
이익 거래:
198 (48.88%)
손실 거래:
207 (51.11%)
최고의 거래:
1 990.10 USD
최악의 거래:
-542.38 USD
총 수익:
59 403.71 USD (919 269 pips)
총 손실:
-31 494.84 USD (482 194 pips)
연속 최대 이익:
26 (4 734.58 USD)
연속 최대 이익:
9 035.25 USD (19)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
57.15%
최대 입금량:
3.13%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.48
롱(주식매수):
339 (83.70%)
숏(주식차입매도):
66 (16.30%)
수익 요인:
1.89
기대수익:
68.91 USD
평균 이익:
300.02 USD
평균 손실:
-152.15 USD
연속 최대 손실:
16 (-4 028.35 USD)
연속 최대 손실:
-4 028.35 USD (16)
월별 성장률:
29.21%
연간 예측:
354.46%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 281.93 USD
최대한의:
5 091.87 USD (22.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.95% (1 421.44 USD)
자본금별:
5.02% (1 083.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|286
|XAUJPY
|77
|USDJPY
|16
|GBPJPY
|14
|EURJPY
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|19K
|XAUJPY
|10K
|USDJPY
|-349
|GBPJPY
|-226
|EURJPY
|-421
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|222K
|XAUJPY
|230K
|USDJPY
|-4.2K
|GBPJPY
|-7.5K
|EURJPY
|-3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 990.10 USD
최악의 거래: -542 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +4 734.58 USD
연속 최대 손실: -4 028.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.92 × 5502
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 459
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.33 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 221
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|2.39 × 942
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.62 × 116
For you : Don't waste your time and money in other garbage signals
No Martingale/Grid(Increase the lot size gradually to recover all previous losses and ...blow your account) , No dangerous strategy, Low drawdown
What is this strategy?
There are multiple strategies, The point is small loss, big profit.
I won't guarantee high win rate, As you can see in my signal my win rate is only 50-55%.
But I can get huge profit with only 50% win rate.
Have SL,TP for each trade - Never blow account
Only trade XAUUSD and XAUJPY
Recommended broker - ICmarkets / any low spread broker
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
189%
1
10K
USD
USD
43K
USD
USD
27
87%
405
48%
57%
1.88
68.91
USD
USD
15%
1:500