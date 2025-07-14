시그널섹션
Hyu Nobu

Nobu Trap

Hyu Nobu
0 리뷰
안정성
27
1 / 10K USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 189%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
405
이익 거래:
198 (48.88%)
손실 거래:
207 (51.11%)
최고의 거래:
1 990.10 USD
최악의 거래:
-542.38 USD
총 수익:
59 403.71 USD (919 269 pips)
총 손실:
-31 494.84 USD (482 194 pips)
연속 최대 이익:
26 (4 734.58 USD)
연속 최대 이익:
9 035.25 USD (19)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
57.15%
최대 입금량:
3.13%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.48
롱(주식매수):
339 (83.70%)
숏(주식차입매도):
66 (16.30%)
수익 요인:
1.89
기대수익:
68.91 USD
평균 이익:
300.02 USD
평균 손실:
-152.15 USD
연속 최대 손실:
16 (-4 028.35 USD)
연속 최대 손실:
-4 028.35 USD (16)
월별 성장률:
29.21%
연간 예측:
354.46%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 281.93 USD
최대한의:
5 091.87 USD (22.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.95% (1 421.44 USD)
자본금별:
5.02% (1 083.08 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 286
XAUJPY 77
USDJPY 16
GBPJPY 14
EURJPY 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 19K
XAUJPY 10K
USDJPY -349
GBPJPY -226
EURJPY -421
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 222K
XAUJPY 230K
USDJPY -4.2K
GBPJPY -7.5K
EURJPY -3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 990.10 USD
최악의 거래: -542 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +4 734.58 USD
연속 최대 손실: -4 028.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.92 × 5502
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.28 × 459
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 221
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Neomarkets-Live
2.00 × 2
Exness-MT5Real15
2.39 × 942
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.62 × 116
97 더...
For you : Don't waste your time and money in other garbage signals 

No Martingale/Grid(Increase the lot size gradually to recover all previous losses and ...blow your account) , No dangerous strategy, Low drawdown

What is this strategy?
There are multiple strategies, The point is small loss, big profit.
I won't guarantee high win rate, As you can see in my signal my win rate is only 50-55%.
But I can get huge profit with only 50% win rate.

Have SL,TP for each trade - Never blow account

Only trade XAUUSD and XAUJPY

Recommended broker - ICmarkets / any low spread broker


리뷰 없음
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 12:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 16:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 23:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 13:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.15 00:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 15:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 15:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
