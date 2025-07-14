СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Nobu Trap
Hyu Nobu

Nobu Trap

Hyu Nobu
0 отзывов
Надежность
27 недель
1 / 10K USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 189%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
405
Прибыльных трейдов:
198 (48.88%)
Убыточных трейдов:
207 (51.11%)
Лучший трейд:
1 990.10 USD
Худший трейд:
-542.38 USD
Общая прибыль:
59 403.71 USD (919 269 pips)
Общий убыток:
-31 494.84 USD (482 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (4 734.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 035.25 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
57.15%
Макс. загрузка депозита:
3.13%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.48
Длинных трейдов:
339 (83.70%)
Коротких трейдов:
66 (16.30%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
68.91 USD
Средняя прибыль:
300.02 USD
Средний убыток:
-152.15 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-4 028.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 028.35 USD (16)
Прирост в месяц:
29.21%
Годовой прогноз:
354.46%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 281.93 USD
Максимальная:
5 091.87 USD (22.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.95% (1 421.44 USD)
По эквити:
5.02% (1 083.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 286
XAUJPY 77
USDJPY 16
GBPJPY 14
EURJPY 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 19K
XAUJPY 10K
USDJPY -349
GBPJPY -226
EURJPY -421
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 222K
XAUJPY 230K
USDJPY -4.2K
GBPJPY -7.5K
EURJPY -3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 990.10 USD
Худший трейд: -542 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +4 734.58 USD
Макс. убыток в серии: -4 028.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.92 × 5502
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.28 × 459
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 221
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Neomarkets-Live
2.00 × 2
Exness-MT5Real15
2.39 × 942
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.62 × 116
еще 97...
For you : Don't waste your time and money in other garbage signals 

No Martingale/Grid(Increase the lot size gradually to recover all previous losses and ...blow your account) , No dangerous strategy, Low drawdown

What is this strategy?
There are multiple strategies, The point is small loss, big profit.
I won't guarantee high win rate, As you can see in my signal my win rate is only 50-55%.
But I can get huge profit with only 50% win rate.

Have SL,TP for each trade - Never blow account

Only trade XAUUSD and XAUJPY

Recommended broker - ICmarkets / any low spread broker


Нет отзывов
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 12:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 16:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 23:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 13:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.15 00:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 15:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 15:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
