シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Nobu Trap
Hyu Nobu

Nobu Trap

Hyu Nobu
レビュー0件
信頼性
27週間
1 / 10K USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 189%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
405
利益トレード:
198 (48.88%)
損失トレード:
207 (51.11%)
ベストトレード:
1 990.10 USD
最悪のトレード:
-542.38 USD
総利益:
59 403.71 USD (919 269 pips)
総損失:
-31 494.84 USD (482 194 pips)
最大連続の勝ち:
26 (4 734.58 USD)
最大連続利益:
9 035.25 USD (19)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
57.15%
最大入金額:
3.13%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.48
長いトレード:
339 (83.70%)
短いトレード:
66 (16.30%)
プロフィットファクター:
1.89
期待されたペイオフ:
68.91 USD
平均利益:
300.02 USD
平均損失:
-152.15 USD
最大連続の負け:
16 (-4 028.35 USD)
最大連続損失:
-4 028.35 USD (16)
月間成長:
29.21%
年間予想:
354.46%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 281.93 USD
最大の:
5 091.87 USD (22.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.95% (1 421.44 USD)
エクイティによる:
5.02% (1 083.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 286
XAUJPY 77
USDJPY 16
GBPJPY 14
EURJPY 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 19K
XAUJPY 10K
USDJPY -349
GBPJPY -226
EURJPY -421
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 222K
XAUJPY 230K
USDJPY -4.2K
GBPJPY -7.5K
EURJPY -3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 990.10 USD
最悪のトレード: -542 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +4 734.58 USD
最大連続損失: -4 028.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.92 × 5502
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.28 × 459
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 221
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Neomarkets-Live
2.00 × 2
Exness-MT5Real15
2.39 × 942
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.62 × 116
97 より多く...
For you : Don't waste your time and money in other garbage signals 

No Martingale/Grid(Increase the lot size gradually to recover all previous losses and ...blow your account) , No dangerous strategy, Low drawdown

What is this strategy?
There are multiple strategies, The point is small loss, big profit.
I won't guarantee high win rate, As you can see in my signal my win rate is only 50-55%.
But I can get huge profit with only 50% win rate.

Have SL,TP for each trade - Never blow account

Only trade XAUUSD and XAUJPY

Recommended broker - ICmarkets / any low spread broker


レビューなし
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 12:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 16:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 23:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 13:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.15 00:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 15:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 15:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Nobu Trap
35 USD/月
189%
1
10K
USD
43K
USD
27
87%
405
48%
57%
1.88
68.91
USD
15%
1:500
コピー

