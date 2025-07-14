- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
405
利益トレード:
198 (48.88%)
損失トレード:
207 (51.11%)
ベストトレード:
1 990.10 USD
最悪のトレード:
-542.38 USD
総利益:
59 403.71 USD (919 269 pips)
総損失:
-31 494.84 USD (482 194 pips)
最大連続の勝ち:
26 (4 734.58 USD)
最大連続利益:
9 035.25 USD (19)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
57.15%
最大入金額:
3.13%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.48
長いトレード:
339 (83.70%)
短いトレード:
66 (16.30%)
プロフィットファクター:
1.89
期待されたペイオフ:
68.91 USD
平均利益:
300.02 USD
平均損失:
-152.15 USD
最大連続の負け:
16 (-4 028.35 USD)
最大連続損失:
-4 028.35 USD (16)
月間成長:
29.21%
年間予想:
354.46%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 281.93 USD
最大の:
5 091.87 USD (22.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.95% (1 421.44 USD)
エクイティによる:
5.02% (1 083.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|286
|XAUJPY
|77
|USDJPY
|16
|GBPJPY
|14
|EURJPY
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|19K
|XAUJPY
|10K
|USDJPY
|-349
|GBPJPY
|-226
|EURJPY
|-421
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|222K
|XAUJPY
|230K
|USDJPY
|-4.2K
|GBPJPY
|-7.5K
|EURJPY
|-3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 990.10 USD
最悪のトレード: -542 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +4 734.58 USD
最大連続損失: -4 028.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.92 × 5502
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 459
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.33 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 221
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|2.39 × 942
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.62 × 116
For you : Don't waste your time and money in other garbage signals
No Martingale/Grid(Increase the lot size gradually to recover all previous losses and ...blow your account) , No dangerous strategy, Low drawdown
What is this strategy?
There are multiple strategies, The point is small loss, big profit.
I won't guarantee high win rate, As you can see in my signal my win rate is only 50-55%.
But I can get huge profit with only 50% win rate.
Have SL,TP for each trade - Never blow account
Only trade XAUUSD and XAUJPY
Recommended broker - ICmarkets / any low spread broker
レビューなし
