Hyu Nobu

Nobu Trap

Hyu Nobu
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 39%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
210
Bénéfice trades:
102 (48.57%)
Perte trades:
108 (51.43%)
Meilleure transaction:
1 090.45 USD
Pire transaction:
-304.98 USD
Bénéfice brut:
14 792.62 USD (199 654 pips)
Perte brute:
-9 204.73 USD (146 115 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (4 734.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 734.58 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
62.76%
Charge de dépôt maximale:
3.13%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.89
Longs trades:
172 (81.90%)
Courts trades:
38 (18.10%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
26.61 USD
Bénéfice moyen:
145.03 USD
Perte moyenne:
-85.23 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 028.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 980.70 USD (9)
Croissance mensuelle:
38.39%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 281.93 USD
Maximal:
2 957.62 USD (36.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.95% (1 421.44 USD)
Par fonds propres:
5.02% (1 083.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 140
XAUJPY 28
USDJPY 16
GBPJPY 14
EURJPY 12
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.3K
XAUJPY -760
USDJPY -349
GBPJPY -226
EURJPY -421
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 69K
XAUJPY -818
USDJPY -4.2K
GBPJPY -7.5K
EURJPY -3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 090.45 USD
Pire transaction: -305 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +4 734.58 USD
Perte consécutive maximale: -1 028.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5498
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.52 × 147
Exness-MT5Real7
1.71 × 77
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 221
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FusionMarkets-Live
1.84 × 386
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
87 plus...
No Martingale,  No grade , No dangerous strategy

Have SL,TP for each trade - Never blow account

Only trade XAUUSD and XAUJPY

Recommended broker - ICmarkets / any low spread broker

Aucun avis
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 12:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 16:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 23:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 13:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.15 00:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 15:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 15:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
