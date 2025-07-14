- 成长
交易:
405
盈利交易:
198 (48.88%)
亏损交易:
207 (51.11%)
最好交易:
1 990.10 USD
最差交易:
-542.38 USD
毛利:
59 403.71 USD (919 269 pips)
毛利亏损:
-31 494.84 USD (482 194 pips)
最大连续赢利:
26 (4 734.58 USD)
最大连续盈利:
9 035.25 USD (19)
夏普比率:
0.13
交易活动:
57.15%
最大入金加载:
3.13%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.48
长期交易:
339 (83.70%)
短期交易:
66 (16.30%)
利润因子:
1.89
预期回报:
68.91 USD
平均利润:
300.02 USD
平均损失:
-152.15 USD
最大连续失误:
16 (-4 028.35 USD)
最大连续亏损:
-4 028.35 USD (16)
每月增长:
29.21%
年度预测:
354.46%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
1 281.93 USD
最大值:
5 091.87 USD (22.87%)
相对跌幅:
结余:
14.95% (1 421.44 USD)
净值:
5.02% (1 083.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|286
|XAUJPY
|77
|USDJPY
|16
|GBPJPY
|14
|EURJPY
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|19K
|XAUJPY
|10K
|USDJPY
|-349
|GBPJPY
|-226
|EURJPY
|-421
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|222K
|XAUJPY
|230K
|USDJPY
|-4.2K
|GBPJPY
|-7.5K
|EURJPY
|-3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 990.10 USD
最差交易: -542 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +4 734.58 USD
最大连续亏损: -4 028.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.92 × 5502
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 459
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.33 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 221
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|2.39 × 942
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.62 × 116
For you : Don't waste your time and money in other garbage signals
No Martingale/Grid(Increase the lot size gradually to recover all previous losses and ...blow your account) , No dangerous strategy, Low drawdown
What is this strategy?
There are multiple strategies, The point is small loss, big profit.
I won't guarantee high win rate, As you can see in my signal my win rate is only 50-55%.
But I can get huge profit with only 50% win rate.
Have SL,TP for each trade - Never blow account
Only trade XAUUSD and XAUJPY
Recommended broker - ICmarkets / any low spread broker
