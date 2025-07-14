信号部分
Nobu Trap

Hyu Nobu
0条评论
可靠性
27
1 / 10K USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 189%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
405
盈利交易:
198 (48.88%)
亏损交易:
207 (51.11%)
最好交易:
1 990.10 USD
最差交易:
-542.38 USD
毛利:
59 403.71 USD (919 269 pips)
毛利亏损:
-31 494.84 USD (482 194 pips)
最大连续赢利:
26 (4 734.58 USD)
最大连续盈利:
9 035.25 USD (19)
夏普比率:
0.13
交易活动:
57.15%
最大入金加载:
3.13%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.48
长期交易:
339 (83.70%)
短期交易:
66 (16.30%)
利润因子:
1.89
预期回报:
68.91 USD
平均利润:
300.02 USD
平均损失:
-152.15 USD
最大连续失误:
16 (-4 028.35 USD)
最大连续亏损:
-4 028.35 USD (16)
每月增长:
29.21%
年度预测:
354.46%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
1 281.93 USD
最大值:
5 091.87 USD (22.87%)
相对跌幅:
结余:
14.95% (1 421.44 USD)
净值:
5.02% (1 083.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 286
XAUJPY 77
USDJPY 16
GBPJPY 14
EURJPY 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 19K
XAUJPY 10K
USDJPY -349
GBPJPY -226
EURJPY -421
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 222K
XAUJPY 230K
USDJPY -4.2K
GBPJPY -7.5K
EURJPY -3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 990.10 USD
最差交易: -542 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +4 734.58 USD
最大连续亏损: -4 028.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.92 × 5502
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.28 × 459
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 221
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Neomarkets-Live
2.00 × 2
Exness-MT5Real15
2.39 × 942
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.62 × 116
For you : Don't waste your time and money in other garbage signals 

No Martingale/Grid(Increase the lot size gradually to recover all previous losses and ...blow your account) , No dangerous strategy, Low drawdown

What is this strategy?
There are multiple strategies, The point is small loss, big profit.
I won't guarantee high win rate, As you can see in my signal my win rate is only 50-55%.
But I can get huge profit with only 50% win rate.

Have SL,TP for each trade - Never blow account

Only trade XAUUSD and XAUJPY

Recommended broker - ICmarkets / any low spread broker


没有评论
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 12:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 16:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 23:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 13:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.15 00:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 15:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 15:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Nobu Trap
每月35 USD
189%
1
10K
USD
43K
USD
27
87%
405
48%
57%
1.88
68.91
USD
15%
1:500
