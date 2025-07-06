SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AI Better
Van Ngoc Nguyen

AI Better

Van Ngoc Nguyen
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -26%
PUPrime-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
97 (61.39%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (38.61%)
En iyi işlem:
112.56 USD
En kötü işlem:
-142.20 USD
Brüt kâr:
1 969.00 USD (39 587 pips)
Brüt zarar:
-2 723.87 USD (41 938 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (157.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
270.96 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
17.85%
Maks. mevduat yükü:
6.31%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
98 (62.03%)
Satış işlemleri:
60 (37.97%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-4.78 USD
Ortalama kâr:
20.30 USD
Ortalama zarar:
-44.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-5.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-555.56 USD (5)
Aylık büyüme:
10.08%
Yıllık tahmin:
124.72%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
985.58 USD
Maksimum:
1 308.05 USD (30.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.78% (1 306.72 USD)
Varlığa göre:
8.18% (185.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 158
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s -755
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s -2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +112.56 USD
En kötü işlem: -142 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +157.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Stable high profit incoming
İnceleme yok
2025.07.09 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.26% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI Better
Ayda 30 USD
-26%
0
0
USD
2.2K
USD
25
98%
158
61%
18%
0.72
-4.78
USD
42%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.