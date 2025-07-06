SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STO 150SD 008 USD 932
Wai Hong Lee

STO 150SD 008 USD 932

Wai Hong Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
VantageInternational-Live 11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
276
Kârla kapanan işlemler:
206 (74.63%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (25.36%)
En iyi işlem:
180.69 USD
En kötü işlem:
-220.20 USD
Brüt kâr:
3 011.19 USD (38 683 pips)
Brüt zarar:
-1 823.30 USD (24 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (235.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
235.35 USD (21)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
97.84%
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.39
Alış işlemleri:
111 (40.22%)
Satış işlemleri:
165 (59.78%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
4.30 USD
Ortalama kâr:
14.62 USD
Ortalama zarar:
-26.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-144.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-288.59 USD (3)
Aylık büyüme:
2.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
497.18 USD (8.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.00% (497.18 USD)
Varlığa göre:
4.18% (1 033.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCHF+ 14
AUDSGD+ 14
GBPCAD+ 14
EURGBP+ 14
AUDJPY+ 14
EURCHF+ 13
GBPJPY+ 13
NZDSGD+ 13
GBPNZD+ 11
NZDCHF+ 11
AUDUSD+ 10
GBPAUD+ 10
CADCHF+ 9
EURAUD+ 9
EURUSD+ 8
USDCAD+ 8
EURNZD+ 8
AUDNZD+ 8
GBPUSD+ 8
EURSGD+ 8
NZDCAD+ 7
AUDCAD+ 7
USDCHF+ 7
CADJPY+ 7
NZDUSD+ 6
NZDJPY+ 6
USDSGD+ 4
EURCAD+ 4
CHFJPY+ 3
EURJPY+ 3
GBPCHF+ 2
USDJPY+ 2
XAUEUR+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCHF+ 138
AUDSGD+ 18
GBPCAD+ -143
EURGBP+ 36
AUDJPY+ 99
EURCHF+ -77
GBPJPY+ 103
NZDSGD+ 156
GBPNZD+ 50
NZDCHF+ 84
AUDUSD+ 102
GBPAUD+ -47
CADCHF+ 55
EURAUD+ 61
EURUSD+ 34
USDCAD+ 27
EURNZD+ 50
AUDNZD+ 57
GBPUSD+ -11
EURSGD+ 6
NZDCAD+ 44
AUDCAD+ 55
USDCHF+ 82
CADJPY+ 49
NZDUSD+ 29
NZDJPY+ 18
USDSGD+ 26
EURCAD+ 27
CHFJPY+ 12
EURJPY+ 24
GBPCHF+ 15
USDJPY+ 14
XAUEUR+ -5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCHF+ 1.2K
AUDSGD+ 488
GBPCAD+ -3.5K
EURGBP+ 262
AUDJPY+ 1.2K
EURCHF+ 157
GBPJPY+ 1.4K
NZDSGD+ 930
GBPNZD+ 1.3K
NZDCHF+ 895
AUDUSD+ 1.2K
GBPAUD+ -2.7K
CADCHF+ 706
EURAUD+ 1.3K
EURUSD+ 402
USDCAD+ 26
EURNZD+ 1K
AUDNZD+ 1.4K
GBPUSD+ -602
EURSGD+ 128
NZDCAD+ 879
AUDCAD+ 980
USDCHF+ 780
CADJPY+ 1.1K
NZDUSD+ 835
NZDJPY+ 344
USDSGD+ 600
EURCAD+ 607
CHFJPY+ 324
EURJPY+ 458
GBPCHF+ 246
USDJPY+ 300
XAUEUR+ -450
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +180.69 USD
En kötü işlem: -220 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +235.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 15:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 14:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 13:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 08:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 08:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 07:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 07:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 07:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
STO 150SD 008 USD 932
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
25K
USD
12
100%
276
74%
98%
1.65
4.30
USD
4%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.