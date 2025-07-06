- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
600
Negociações com lucro:
463 (77.16%)
Negociações com perda:
137 (22.83%)
Melhor negociação:
200.64 USD
Pior negociação:
-220.20 USD
Lucro bruto:
7 983.58 USD (87 973 pips)
Perda bruta:
-3 960.86 USD (46 168 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (298.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
350.80 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
98.85%
Depósito máximo carregado:
1.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.96
Negociações longas:
264 (44.00%)
Negociações curtas:
336 (56.00%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
6.70 USD
Lucro médio:
17.24 USD
Perda média:
-28.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-144.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-322.74 USD (4)
Crescimento mensal:
3.70%
Previsão anual:
44.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
505.15 USD (5.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.00% (497.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.90% (1 404.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|32
|AUDCHF+
|30
|USDCHF+
|26
|AUDSGD+
|24
|AUDUSD+
|24
|EURCHF+
|24
|GBPAUD+
|23
|GBPCAD+
|23
|AUDJPY+
|23
|NZDCHF+
|22
|NZDCAD+
|22
|AUDNZD+
|22
|NZDSGD+
|21
|EURAUD+
|19
|USDCAD+
|19
|EURGBP+
|19
|CADCHF+
|18
|GBPJPY+
|18
|EURUSD+
|17
|AUDCAD+
|17
|EURCAD+
|17
|EURSGD+
|17
|GBPUSD+
|16
|NZDJPY+
|15
|NZDUSD+
|14
|CADJPY+
|13
|EURNZD+
|12
|EURJPY+
|12
|USDSGD+
|11
|CHFJPY+
|11
|USDJPY+
|11
|GBPCHF+
|7
|XAUEUR+
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD+
|197
|AUDCHF+
|305
|USDCHF+
|330
|AUDSGD+
|96
|AUDUSD+
|361
|EURCHF+
|-270
|GBPAUD+
|72
|GBPCAD+
|-54
|AUDJPY+
|175
|NZDCHF+
|237
|NZDCAD+
|204
|AUDNZD+
|160
|NZDSGD+
|231
|EURAUD+
|177
|USDCAD+
|-22
|EURGBP+
|129
|CADCHF+
|118
|GBPJPY+
|144
|EURUSD+
|142
|AUDCAD+
|155
|EURCAD+
|141
|EURSGD+
|102
|GBPUSD+
|89
|NZDJPY+
|126
|NZDUSD+
|80
|CADJPY+
|96
|EURNZD+
|79
|EURJPY+
|93
|USDSGD+
|85
|CHFJPY+
|86
|USDJPY+
|84
|GBPCHF+
|83
|XAUEUR+
|-5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD+
|4.3K
|AUDCHF+
|1.6K
|USDCHF+
|1.9K
|AUDSGD+
|1.3K
|AUDUSD+
|2.4K
|EURCHF+
|-1.1K
|GBPAUD+
|-1.8K
|GBPCAD+
|-2.7K
|AUDJPY+
|2.4K
|NZDCHF+
|2.1K
|NZDCAD+
|2.1K
|AUDNZD+
|2.8K
|NZDSGD+
|1.9K
|EURAUD+
|1.4K
|USDCAD+
|-593
|EURGBP+
|873
|CADCHF+
|1.4K
|GBPJPY+
|2.1K
|EURUSD+
|1.6K
|AUDCAD+
|2.4K
|EURCAD+
|2.5K
|EURSGD+
|1.4K
|GBPUSD+
|620
|NZDJPY+
|428
|NZDUSD+
|1.2K
|CADJPY+
|2K
|EURNZD+
|1.6K
|EURJPY+
|1.6K
|USDSGD+
|1.5K
|CHFJPY+
|1.1K
|USDJPY+
|1.3K
|GBPCHF+
|911
|XAUEUR+
|-450
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +200.64 USD
Pior negociação: -220 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +298.65 USD
Máxima perda consecutiva: -144.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
25
100%
600
77%
99%
2.01
6.70
USD
USD
6%
1:500