Wai Hong Lee

STO 150SD 008 USD 932

Wai Hong Lee
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
600
Negociações com lucro:
463 (77.16%)
Negociações com perda:
137 (22.83%)
Melhor negociação:
200.64 USD
Pior negociação:
-220.20 USD
Lucro bruto:
7 983.58 USD (87 973 pips)
Perda bruta:
-3 960.86 USD (46 168 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (298.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
350.80 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
98.85%
Depósito máximo carregado:
1.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.96
Negociações longas:
264 (44.00%)
Negociações curtas:
336 (56.00%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
6.70 USD
Lucro médio:
17.24 USD
Perda média:
-28.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-144.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-322.74 USD (4)
Crescimento mensal:
3.70%
Previsão anual:
44.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
505.15 USD (5.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.00% (497.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.90% (1 404.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD+ 32
AUDCHF+ 30
USDCHF+ 26
AUDSGD+ 24
AUDUSD+ 24
EURCHF+ 24
GBPAUD+ 23
GBPCAD+ 23
AUDJPY+ 23
NZDCHF+ 22
NZDCAD+ 22
AUDNZD+ 22
NZDSGD+ 21
EURAUD+ 19
USDCAD+ 19
EURGBP+ 19
CADCHF+ 18
GBPJPY+ 18
EURUSD+ 17
AUDCAD+ 17
EURCAD+ 17
EURSGD+ 17
GBPUSD+ 16
NZDJPY+ 15
NZDUSD+ 14
CADJPY+ 13
EURNZD+ 12
EURJPY+ 12
USDSGD+ 11
CHFJPY+ 11
USDJPY+ 11
GBPCHF+ 7
XAUEUR+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD+ 197
AUDCHF+ 305
USDCHF+ 330
AUDSGD+ 96
AUDUSD+ 361
EURCHF+ -270
GBPAUD+ 72
GBPCAD+ -54
AUDJPY+ 175
NZDCHF+ 237
NZDCAD+ 204
AUDNZD+ 160
NZDSGD+ 231
EURAUD+ 177
USDCAD+ -22
EURGBP+ 129
CADCHF+ 118
GBPJPY+ 144
EURUSD+ 142
AUDCAD+ 155
EURCAD+ 141
EURSGD+ 102
GBPUSD+ 89
NZDJPY+ 126
NZDUSD+ 80
CADJPY+ 96
EURNZD+ 79
EURJPY+ 93
USDSGD+ 85
CHFJPY+ 86
USDJPY+ 84
GBPCHF+ 83
XAUEUR+ -5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD+ 4.3K
AUDCHF+ 1.6K
USDCHF+ 1.9K
AUDSGD+ 1.3K
AUDUSD+ 2.4K
EURCHF+ -1.1K
GBPAUD+ -1.8K
GBPCAD+ -2.7K
AUDJPY+ 2.4K
NZDCHF+ 2.1K
NZDCAD+ 2.1K
AUDNZD+ 2.8K
NZDSGD+ 1.9K
EURAUD+ 1.4K
USDCAD+ -593
EURGBP+ 873
CADCHF+ 1.4K
GBPJPY+ 2.1K
EURUSD+ 1.6K
AUDCAD+ 2.4K
EURCAD+ 2.5K
EURSGD+ 1.4K
GBPUSD+ 620
NZDJPY+ 428
NZDUSD+ 1.2K
CADJPY+ 2K
EURNZD+ 1.6K
EURJPY+ 1.6K
USDSGD+ 1.5K
CHFJPY+ 1.1K
USDJPY+ 1.3K
GBPCHF+ 911
XAUEUR+ -450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +200.64 USD
Pior negociação: -220 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +298.65 USD
Máxima perda consecutiva: -144.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 15:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 14:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 13:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 08:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 08:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 07:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 07:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 07:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
STO 150SD 008 USD 932
30 USD por mês
22%
0
0
USD
15K
USD
25
100%
600
77%
99%
2.01
6.70
USD
6%
1:500
