SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / STO 150SD 008 USD 932
Wai Hong Lee

STO 150SD 008 USD 932

Wai Hong Lee
0 reviews
Reliability
25 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
595
Profit Trades:
459 (77.14%)
Loss Trades:
136 (22.86%)
Best trade:
200.64 USD
Worst trade:
-220.20 USD
Gross Profit:
7 923.62 USD (87 172 pips)
Gross Loss:
-3 952.35 USD (46 024 pips)
Maximum consecutive wins:
27 (298.65 USD)
Maximal consecutive profit:
350.80 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading activity:
98.85%
Max deposit load:
1.88%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
35
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
7.86
Long Trades:
261 (43.87%)
Short Trades:
334 (56.13%)
Profit Factor:
2.00
Expected Payoff:
6.67 USD
Average Profit:
17.26 USD
Average Loss:
-29.06 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-144.24 USD)
Maximal consecutive loss:
-322.74 USD (4)
Monthly growth:
3.79%
Annual Forecast:
46.03%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
505.15 USD (5.84%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.00% (497.18 USD)
By Equity:
5.90% (1 404.08 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD+ 32
AUDCHF+ 30
USDCHF+ 26
AUDSGD+ 24
AUDUSD+ 24
EURCHF+ 24
GBPAUD+ 23
AUDJPY+ 23
NZDCHF+ 22
AUDNZD+ 22
GBPCAD+ 22
NZDCAD+ 21
NZDSGD+ 21
EURAUD+ 19
USDCAD+ 19
EURGBP+ 19
CADCHF+ 18
GBPJPY+ 18
EURUSD+ 17
AUDCAD+ 17
EURCAD+ 17
EURSGD+ 17
NZDJPY+ 15
GBPUSD+ 15
NZDUSD+ 14
CADJPY+ 13
EURNZD+ 12
USDSGD+ 11
CHFJPY+ 11
USDJPY+ 11
EURJPY+ 10
GBPCHF+ 7
XAUEUR+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD+ 197
AUDCHF+ 305
USDCHF+ 330
AUDSGD+ 96
AUDUSD+ 361
EURCHF+ -270
GBPAUD+ 72
AUDJPY+ 175
NZDCHF+ 237
AUDNZD+ 160
GBPCAD+ -64
NZDCAD+ 196
NZDSGD+ 231
EURAUD+ 177
USDCAD+ -22
EURGBP+ 129
CADCHF+ 118
GBPJPY+ 144
EURUSD+ 142
AUDCAD+ 155
EURCAD+ 141
EURSGD+ 102
NZDJPY+ 126
GBPUSD+ 76
NZDUSD+ 80
CADJPY+ 96
EURNZD+ 79
USDSGD+ 85
CHFJPY+ 86
USDJPY+ 84
EURJPY+ 72
GBPCHF+ 83
XAUEUR+ -5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD+ 4.3K
AUDCHF+ 1.6K
USDCHF+ 1.9K
AUDSGD+ 1.3K
AUDUSD+ 2.4K
EURCHF+ -1.1K
GBPAUD+ -1.8K
AUDJPY+ 2.4K
NZDCHF+ 2.1K
AUDNZD+ 2.8K
GBPCAD+ -2.8K
NZDCAD+ 2K
NZDSGD+ 1.9K
EURAUD+ 1.4K
USDCAD+ -593
EURGBP+ 873
CADCHF+ 1.4K
GBPJPY+ 2.1K
EURUSD+ 1.6K
AUDCAD+ 2.4K
EURCAD+ 2.5K
EURSGD+ 1.4K
NZDJPY+ 428
GBPUSD+ 469
NZDUSD+ 1.2K
CADJPY+ 2K
EURNZD+ 1.6K
USDSGD+ 1.5K
CHFJPY+ 1.1K
USDJPY+ 1.3K
EURJPY+ 1.4K
GBPCHF+ 911
XAUEUR+ -450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +200.64 USD
Worst trade: -220 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +298.65 USD
Maximal consecutive loss: -144.24 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 11" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 15:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 14:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 13:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 08:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 08:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 07:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 07:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 07:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
STO 150SD 008 USD 932
30 USD per month
22%
0
0
USD
14K
USD
25
100%
595
77%
99%
2.00
6.67
USD
6%
1:500
