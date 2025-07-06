- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
600
利益トレード:
463 (77.16%)
損失トレード:
137 (22.83%)
ベストトレード:
200.64 USD
最悪のトレード:
-220.20 USD
総利益:
7 983.58 USD (87 973 pips)
総損失:
-3 960.86 USD (46 168 pips)
最大連続の勝ち:
27 (298.65 USD)
最大連続利益:
350.80 USD (2)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
98.85%
最大入金額:
1.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.96
長いトレード:
264 (44.00%)
短いトレード:
336 (56.00%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
6.70 USD
平均利益:
17.24 USD
平均損失:
-28.91 USD
最大連続の負け:
6 (-144.24 USD)
最大連続損失:
-322.74 USD (4)
月間成長:
3.70%
年間予想:
44.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
505.15 USD (5.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.00% (497.18 USD)
エクイティによる:
5.90% (1 404.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|32
|AUDCHF+
|30
|USDCHF+
|26
|AUDSGD+
|24
|AUDUSD+
|24
|EURCHF+
|24
|GBPAUD+
|23
|GBPCAD+
|23
|AUDJPY+
|23
|NZDCHF+
|22
|NZDCAD+
|22
|AUDNZD+
|22
|NZDSGD+
|21
|EURAUD+
|19
|USDCAD+
|19
|EURGBP+
|19
|CADCHF+
|18
|GBPJPY+
|18
|EURUSD+
|17
|AUDCAD+
|17
|EURCAD+
|17
|EURSGD+
|17
|GBPUSD+
|16
|NZDJPY+
|15
|NZDUSD+
|14
|CADJPY+
|13
|EURNZD+
|12
|EURJPY+
|12
|USDSGD+
|11
|CHFJPY+
|11
|USDJPY+
|11
|GBPCHF+
|7
|XAUEUR+
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD+
|197
|AUDCHF+
|305
|USDCHF+
|330
|AUDSGD+
|96
|AUDUSD+
|361
|EURCHF+
|-270
|GBPAUD+
|72
|GBPCAD+
|-54
|AUDJPY+
|175
|NZDCHF+
|237
|NZDCAD+
|204
|AUDNZD+
|160
|NZDSGD+
|231
|EURAUD+
|177
|USDCAD+
|-22
|EURGBP+
|129
|CADCHF+
|118
|GBPJPY+
|144
|EURUSD+
|142
|AUDCAD+
|155
|EURCAD+
|141
|EURSGD+
|102
|GBPUSD+
|89
|NZDJPY+
|126
|NZDUSD+
|80
|CADJPY+
|96
|EURNZD+
|79
|EURJPY+
|93
|USDSGD+
|85
|CHFJPY+
|86
|USDJPY+
|84
|GBPCHF+
|83
|XAUEUR+
|-5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD+
|4.3K
|AUDCHF+
|1.6K
|USDCHF+
|1.9K
|AUDSGD+
|1.3K
|AUDUSD+
|2.4K
|EURCHF+
|-1.1K
|GBPAUD+
|-1.8K
|GBPCAD+
|-2.7K
|AUDJPY+
|2.4K
|NZDCHF+
|2.1K
|NZDCAD+
|2.1K
|AUDNZD+
|2.8K
|NZDSGD+
|1.9K
|EURAUD+
|1.4K
|USDCAD+
|-593
|EURGBP+
|873
|CADCHF+
|1.4K
|GBPJPY+
|2.1K
|EURUSD+
|1.6K
|AUDCAD+
|2.4K
|EURCAD+
|2.5K
|EURSGD+
|1.4K
|GBPUSD+
|620
|NZDJPY+
|428
|NZDUSD+
|1.2K
|CADJPY+
|2K
|EURNZD+
|1.6K
|EURJPY+
|1.6K
|USDSGD+
|1.5K
|CHFJPY+
|1.1K
|USDJPY+
|1.3K
|GBPCHF+
|911
|XAUEUR+
|-450
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
