Wai Hong Lee

STO 150SD 008 USD 932

Wai Hong Lee
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
600
Transacciones Rentables:
463 (77.16%)
Transacciones Irrentables:
137 (22.83%)
Mejor transacción:
200.64 USD
Peor transacción:
-220.20 USD
Beneficio Bruto:
7 983.58 USD (87 973 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 960.86 USD (46 168 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (298.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
350.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
98.85%
Carga máxima del depósito:
1.88%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
7.96
Transacciones Largas:
264 (44.00%)
Transacciones Cortas:
336 (56.00%)
Factor de Beneficio:
2.02
Beneficio Esperado:
6.70 USD
Beneficio medio:
17.24 USD
Pérdidas medias:
-28.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-144.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-322.74 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.70%
Pronóstico anual:
44.86%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
505.15 USD (5.84%)
Reducción relativa:
De balance:
2.00% (497.18 USD)
De fondos:
5.90% (1 404.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD+ 32
AUDCHF+ 30
USDCHF+ 26
AUDSGD+ 24
AUDUSD+ 24
EURCHF+ 24
GBPAUD+ 23
GBPCAD+ 23
AUDJPY+ 23
NZDCHF+ 22
NZDCAD+ 22
AUDNZD+ 22
NZDSGD+ 21
EURAUD+ 19
USDCAD+ 19
EURGBP+ 19
CADCHF+ 18
GBPJPY+ 18
EURUSD+ 17
AUDCAD+ 17
EURCAD+ 17
EURSGD+ 17
GBPUSD+ 16
NZDJPY+ 15
NZDUSD+ 14
CADJPY+ 13
EURNZD+ 12
EURJPY+ 12
USDSGD+ 11
CHFJPY+ 11
USDJPY+ 11
GBPCHF+ 7
XAUEUR+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD+ 197
AUDCHF+ 305
USDCHF+ 330
AUDSGD+ 96
AUDUSD+ 361
EURCHF+ -270
GBPAUD+ 72
GBPCAD+ -54
AUDJPY+ 175
NZDCHF+ 237
NZDCAD+ 204
AUDNZD+ 160
NZDSGD+ 231
EURAUD+ 177
USDCAD+ -22
EURGBP+ 129
CADCHF+ 118
GBPJPY+ 144
EURUSD+ 142
AUDCAD+ 155
EURCAD+ 141
EURSGD+ 102
GBPUSD+ 89
NZDJPY+ 126
NZDUSD+ 80
CADJPY+ 96
EURNZD+ 79
EURJPY+ 93
USDSGD+ 85
CHFJPY+ 86
USDJPY+ 84
GBPCHF+ 83
XAUEUR+ -5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD+ 4.3K
AUDCHF+ 1.6K
USDCHF+ 1.9K
AUDSGD+ 1.3K
AUDUSD+ 2.4K
EURCHF+ -1.1K
GBPAUD+ -1.8K
GBPCAD+ -2.7K
AUDJPY+ 2.4K
NZDCHF+ 2.1K
NZDCAD+ 2.1K
AUDNZD+ 2.8K
NZDSGD+ 1.9K
EURAUD+ 1.4K
USDCAD+ -593
EURGBP+ 873
CADCHF+ 1.4K
GBPJPY+ 2.1K
EURUSD+ 1.6K
AUDCAD+ 2.4K
EURCAD+ 2.5K
EURSGD+ 1.4K
GBPUSD+ 620
NZDJPY+ 428
NZDUSD+ 1.2K
CADJPY+ 2K
EURNZD+ 1.6K
EURJPY+ 1.6K
USDSGD+ 1.5K
CHFJPY+ 1.1K
USDJPY+ 1.3K
GBPCHF+ 911
XAUEUR+ -450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +200.64 USD
Peor transacción: -220 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +298.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -144.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 15:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 14:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 13:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 08:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 08:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 07:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 07:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 07:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
STO 150SD 008 USD 932
30 USD al mes
22%
0
0
USD
15K
USD
25
100%
600
77%
99%
2.01
6.70
USD
6%
1:500
