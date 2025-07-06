信号部分
Wai Hong Lee

STO 150SD 008 USD 932

Wai Hong Lee
可靠性
25
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
597
盈利交易:
460 (77.05%)
亏损交易:
137 (22.95%)
最好交易:
200.64 USD
最差交易:
-220.20 USD
毛利:
7 952.51 USD (87 522 pips)
毛利亏损:
-3 960.86 USD (46 168 pips)
最大连续赢利:
27 (298.65 USD)
最大连续盈利:
350.80 USD (2)
夏普比率:
0.20
交易活动:
98.85%
最大入金加载:
1.88%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.90
长期交易:
263 (44.05%)
短期交易:
334 (55.95%)
利润因子:
2.01
预期回报:
6.69 USD
平均利润:
17.29 USD
平均损失:
-28.91 USD
最大连续失误:
6 (-144.24 USD)
最大连续亏损:
-322.74 USD (4)
每月增长:
3.94%
年度预测:
47.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
505.15 USD (5.84%)
相对跌幅:
结余:
2.00% (497.18 USD)
净值:
5.90% (1 404.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD+ 32
AUDCHF+ 30
USDCHF+ 26
AUDSGD+ 24
AUDUSD+ 24
EURCHF+ 24
GBPAUD+ 23
AUDJPY+ 23
NZDCHF+ 22
AUDNZD+ 22
GBPCAD+ 22
NZDCAD+ 21
NZDSGD+ 21
EURAUD+ 19
USDCAD+ 19
EURGBP+ 19
CADCHF+ 18
GBPJPY+ 18
EURUSD+ 17
AUDCAD+ 17
EURCAD+ 17
EURSGD+ 17
NZDJPY+ 15
GBPUSD+ 15
NZDUSD+ 14
CADJPY+ 13
EURNZD+ 12
EURJPY+ 12
USDSGD+ 11
CHFJPY+ 11
USDJPY+ 11
GBPCHF+ 7
XAUEUR+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD+ 197
AUDCHF+ 305
USDCHF+ 330
AUDSGD+ 96
AUDUSD+ 361
EURCHF+ -270
GBPAUD+ 72
AUDJPY+ 175
NZDCHF+ 237
AUDNZD+ 160
GBPCAD+ -64
NZDCAD+ 196
NZDSGD+ 231
EURAUD+ 177
USDCAD+ -22
EURGBP+ 129
CADCHF+ 118
GBPJPY+ 144
EURUSD+ 142
AUDCAD+ 155
EURCAD+ 141
EURSGD+ 102
NZDJPY+ 126
GBPUSD+ 76
NZDUSD+ 80
CADJPY+ 96
EURNZD+ 79
EURJPY+ 93
USDSGD+ 85
CHFJPY+ 86
USDJPY+ 84
GBPCHF+ 83
XAUEUR+ -5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD+ 4.3K
AUDCHF+ 1.6K
USDCHF+ 1.9K
AUDSGD+ 1.3K
AUDUSD+ 2.4K
EURCHF+ -1.1K
GBPAUD+ -1.8K
AUDJPY+ 2.4K
NZDCHF+ 2.1K
AUDNZD+ 2.8K
GBPCAD+ -2.8K
NZDCAD+ 2K
NZDSGD+ 1.9K
EURAUD+ 1.4K
USDCAD+ -593
EURGBP+ 873
CADCHF+ 1.4K
GBPJPY+ 2.1K
EURUSD+ 1.6K
AUDCAD+ 2.4K
EURCAD+ 2.5K
EURSGD+ 1.4K
NZDJPY+ 428
GBPUSD+ 469
NZDUSD+ 1.2K
CADJPY+ 2K
EURNZD+ 1.6K
EURJPY+ 1.6K
USDSGD+ 1.5K
CHFJPY+ 1.1K
USDJPY+ 1.3K
GBPCHF+ 911
XAUEUR+ -450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +200.64 USD
最差交易: -220 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +298.65 USD
最大连续亏损: -144.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 15:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 14:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 13:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 08:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 08:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 07:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 07:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 07:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
