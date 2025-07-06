- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
597
盈利交易:
460 (77.05%)
亏损交易:
137 (22.95%)
最好交易:
200.64 USD
最差交易:
-220.20 USD
毛利:
7 952.51 USD (87 522 pips)
毛利亏损:
-3 960.86 USD (46 168 pips)
最大连续赢利:
27 (298.65 USD)
最大连续盈利:
350.80 USD (2)
夏普比率:
0.20
交易活动:
98.85%
最大入金加载:
1.88%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.90
长期交易:
263 (44.05%)
短期交易:
334 (55.95%)
利润因子:
2.01
预期回报:
6.69 USD
平均利润:
17.29 USD
平均损失:
-28.91 USD
最大连续失误:
6 (-144.24 USD)
最大连续亏损:
-322.74 USD (4)
每月增长:
3.94%
年度预测:
47.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
505.15 USD (5.84%)
相对跌幅:
结余:
2.00% (497.18 USD)
净值:
5.90% (1 404.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|32
|AUDCHF+
|30
|USDCHF+
|26
|AUDSGD+
|24
|AUDUSD+
|24
|EURCHF+
|24
|GBPAUD+
|23
|AUDJPY+
|23
|NZDCHF+
|22
|AUDNZD+
|22
|GBPCAD+
|22
|NZDCAD+
|21
|NZDSGD+
|21
|EURAUD+
|19
|USDCAD+
|19
|EURGBP+
|19
|CADCHF+
|18
|GBPJPY+
|18
|EURUSD+
|17
|AUDCAD+
|17
|EURCAD+
|17
|EURSGD+
|17
|NZDJPY+
|15
|GBPUSD+
|15
|NZDUSD+
|14
|CADJPY+
|13
|EURNZD+
|12
|EURJPY+
|12
|USDSGD+
|11
|CHFJPY+
|11
|USDJPY+
|11
|GBPCHF+
|7
|XAUEUR+
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD+
|197
|AUDCHF+
|305
|USDCHF+
|330
|AUDSGD+
|96
|AUDUSD+
|361
|EURCHF+
|-270
|GBPAUD+
|72
|AUDJPY+
|175
|NZDCHF+
|237
|AUDNZD+
|160
|GBPCAD+
|-64
|NZDCAD+
|196
|NZDSGD+
|231
|EURAUD+
|177
|USDCAD+
|-22
|EURGBP+
|129
|CADCHF+
|118
|GBPJPY+
|144
|EURUSD+
|142
|AUDCAD+
|155
|EURCAD+
|141
|EURSGD+
|102
|NZDJPY+
|126
|GBPUSD+
|76
|NZDUSD+
|80
|CADJPY+
|96
|EURNZD+
|79
|EURJPY+
|93
|USDSGD+
|85
|CHFJPY+
|86
|USDJPY+
|84
|GBPCHF+
|83
|XAUEUR+
|-5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD+
|4.3K
|AUDCHF+
|1.6K
|USDCHF+
|1.9K
|AUDSGD+
|1.3K
|AUDUSD+
|2.4K
|EURCHF+
|-1.1K
|GBPAUD+
|-1.8K
|AUDJPY+
|2.4K
|NZDCHF+
|2.1K
|AUDNZD+
|2.8K
|GBPCAD+
|-2.8K
|NZDCAD+
|2K
|NZDSGD+
|1.9K
|EURAUD+
|1.4K
|USDCAD+
|-593
|EURGBP+
|873
|CADCHF+
|1.4K
|GBPJPY+
|2.1K
|EURUSD+
|1.6K
|AUDCAD+
|2.4K
|EURCAD+
|2.5K
|EURSGD+
|1.4K
|NZDJPY+
|428
|GBPUSD+
|469
|NZDUSD+
|1.2K
|CADJPY+
|2K
|EURNZD+
|1.6K
|EURJPY+
|1.6K
|USDSGD+
|1.5K
|CHFJPY+
|1.1K
|USDJPY+
|1.3K
|GBPCHF+
|911
|XAUEUR+
|-450
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +200.64 USD
最差交易: -220 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +298.65 USD
最大连续亏损: -144.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
