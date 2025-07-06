СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / STO 150SD 008 USD 932
Wai Hong Lee

STO 150SD 008 USD 932

Wai Hong Lee
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
595
Прибыльных трейдов:
459 (77.14%)
Убыточных трейдов:
136 (22.86%)
Лучший трейд:
200.64 USD
Худший трейд:
-220.20 USD
Общая прибыль:
7 923.62 USD (87 172 pips)
Общий убыток:
-3 952.35 USD (46 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (298.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
350.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
98.85%
Макс. загрузка депозита:
1.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.86
Длинных трейдов:
261 (43.87%)
Коротких трейдов:
334 (56.13%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
6.67 USD
Средняя прибыль:
17.26 USD
Средний убыток:
-29.06 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-144.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-322.74 USD (4)
Прирост в месяц:
3.79%
Годовой прогноз:
46.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
505.15 USD (5.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.00% (497.18 USD)
По эквити:
5.90% (1 404.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD+ 32
AUDCHF+ 30
USDCHF+ 26
AUDSGD+ 24
AUDUSD+ 24
EURCHF+ 24
GBPAUD+ 23
AUDJPY+ 23
NZDCHF+ 22
AUDNZD+ 22
GBPCAD+ 22
NZDCAD+ 21
NZDSGD+ 21
EURAUD+ 19
USDCAD+ 19
EURGBP+ 19
CADCHF+ 18
GBPJPY+ 18
EURUSD+ 17
AUDCAD+ 17
EURCAD+ 17
EURSGD+ 17
NZDJPY+ 15
GBPUSD+ 15
NZDUSD+ 14
CADJPY+ 13
EURNZD+ 12
USDSGD+ 11
CHFJPY+ 11
USDJPY+ 11
EURJPY+ 10
GBPCHF+ 7
XAUEUR+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD+ 197
AUDCHF+ 305
USDCHF+ 330
AUDSGD+ 96
AUDUSD+ 361
EURCHF+ -270
GBPAUD+ 72
AUDJPY+ 175
NZDCHF+ 237
AUDNZD+ 160
GBPCAD+ -64
NZDCAD+ 196
NZDSGD+ 231
EURAUD+ 177
USDCAD+ -22
EURGBP+ 129
CADCHF+ 118
GBPJPY+ 144
EURUSD+ 142
AUDCAD+ 155
EURCAD+ 141
EURSGD+ 102
NZDJPY+ 126
GBPUSD+ 76
NZDUSD+ 80
CADJPY+ 96
EURNZD+ 79
USDSGD+ 85
CHFJPY+ 86
USDJPY+ 84
EURJPY+ 72
GBPCHF+ 83
XAUEUR+ -5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD+ 4.3K
AUDCHF+ 1.6K
USDCHF+ 1.9K
AUDSGD+ 1.3K
AUDUSD+ 2.4K
EURCHF+ -1.1K
GBPAUD+ -1.8K
AUDJPY+ 2.4K
NZDCHF+ 2.1K
AUDNZD+ 2.8K
GBPCAD+ -2.8K
NZDCAD+ 2K
NZDSGD+ 1.9K
EURAUD+ 1.4K
USDCAD+ -593
EURGBP+ 873
CADCHF+ 1.4K
GBPJPY+ 2.1K
EURUSD+ 1.6K
AUDCAD+ 2.4K
EURCAD+ 2.5K
EURSGD+ 1.4K
NZDJPY+ 428
GBPUSD+ 469
NZDUSD+ 1.2K
CADJPY+ 2K
EURNZD+ 1.6K
USDSGD+ 1.5K
CHFJPY+ 1.1K
USDJPY+ 1.3K
EURJPY+ 1.4K
GBPCHF+ 911
XAUEUR+ -450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +200.64 USD
Худший трейд: -220 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +298.65 USD
Макс. убыток в серии: -144.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 15:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 14:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 13:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 08:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 08:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 07:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 07:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 07:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
STO 150SD 008 USD 932
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
14K
USD
25
100%
595
77%
99%
2.00
6.67
USD
6%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.