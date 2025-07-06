- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
595
Прибыльных трейдов:
459 (77.14%)
Убыточных трейдов:
136 (22.86%)
Лучший трейд:
200.64 USD
Худший трейд:
-220.20 USD
Общая прибыль:
7 923.62 USD (87 172 pips)
Общий убыток:
-3 952.35 USD (46 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (298.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
350.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
98.85%
Макс. загрузка депозита:
1.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.86
Длинных трейдов:
261 (43.87%)
Коротких трейдов:
334 (56.13%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
6.67 USD
Средняя прибыль:
17.26 USD
Средний убыток:
-29.06 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-144.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-322.74 USD (4)
Прирост в месяц:
3.79%
Годовой прогноз:
46.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
505.15 USD (5.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.00% (497.18 USD)
По эквити:
5.90% (1 404.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|32
|AUDCHF+
|30
|USDCHF+
|26
|AUDSGD+
|24
|AUDUSD+
|24
|EURCHF+
|24
|GBPAUD+
|23
|AUDJPY+
|23
|NZDCHF+
|22
|AUDNZD+
|22
|GBPCAD+
|22
|NZDCAD+
|21
|NZDSGD+
|21
|EURAUD+
|19
|USDCAD+
|19
|EURGBP+
|19
|CADCHF+
|18
|GBPJPY+
|18
|EURUSD+
|17
|AUDCAD+
|17
|EURCAD+
|17
|EURSGD+
|17
|NZDJPY+
|15
|GBPUSD+
|15
|NZDUSD+
|14
|CADJPY+
|13
|EURNZD+
|12
|USDSGD+
|11
|CHFJPY+
|11
|USDJPY+
|11
|EURJPY+
|10
|GBPCHF+
|7
|XAUEUR+
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD+
|197
|AUDCHF+
|305
|USDCHF+
|330
|AUDSGD+
|96
|AUDUSD+
|361
|EURCHF+
|-270
|GBPAUD+
|72
|AUDJPY+
|175
|NZDCHF+
|237
|AUDNZD+
|160
|GBPCAD+
|-64
|NZDCAD+
|196
|NZDSGD+
|231
|EURAUD+
|177
|USDCAD+
|-22
|EURGBP+
|129
|CADCHF+
|118
|GBPJPY+
|144
|EURUSD+
|142
|AUDCAD+
|155
|EURCAD+
|141
|EURSGD+
|102
|NZDJPY+
|126
|GBPUSD+
|76
|NZDUSD+
|80
|CADJPY+
|96
|EURNZD+
|79
|USDSGD+
|85
|CHFJPY+
|86
|USDJPY+
|84
|EURJPY+
|72
|GBPCHF+
|83
|XAUEUR+
|-5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD+
|4.3K
|AUDCHF+
|1.6K
|USDCHF+
|1.9K
|AUDSGD+
|1.3K
|AUDUSD+
|2.4K
|EURCHF+
|-1.1K
|GBPAUD+
|-1.8K
|AUDJPY+
|2.4K
|NZDCHF+
|2.1K
|AUDNZD+
|2.8K
|GBPCAD+
|-2.8K
|NZDCAD+
|2K
|NZDSGD+
|1.9K
|EURAUD+
|1.4K
|USDCAD+
|-593
|EURGBP+
|873
|CADCHF+
|1.4K
|GBPJPY+
|2.1K
|EURUSD+
|1.6K
|AUDCAD+
|2.4K
|EURCAD+
|2.5K
|EURSGD+
|1.4K
|NZDJPY+
|428
|GBPUSD+
|469
|NZDUSD+
|1.2K
|CADJPY+
|2K
|EURNZD+
|1.6K
|USDSGD+
|1.5K
|CHFJPY+
|1.1K
|USDJPY+
|1.3K
|EURJPY+
|1.4K
|GBPCHF+
|911
|XAUEUR+
|-450
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +200.64 USD
Худший трейд: -220 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +298.65 USD
Макс. убыток в серии: -144.24 USD
