Wai Hong Lee

STO 150SD 008 USD 932

Wai Hong Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 23%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
607
Gewinntrades:
469 (77.26%)
Verlusttrades:
138 (22.73%)
Bester Trade:
200.64 USD
Schlechtester Trade:
-220.20 USD
Bruttoprofit:
8 088.16 USD (88 984 pips)
Bruttoverlust:
-3 975.35 USD (46 200 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (298.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
350.80 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
98.85%
Max deposit load:
1.93%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
8.14
Long-Positionen:
266 (43.82%)
Short-Positionen:
341 (56.18%)
Profit-Faktor:
2.03
Mathematische Gewinnerwartung:
6.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-144.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-322.74 USD (4)
Wachstum pro Monat :
5.19%
Jahresprognose:
62.93%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
505.15 USD (5.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.00% (497.18 USD)
Kapital:
5.90% (1 404.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD+ 32
AUDCHF+ 30
USDCHF+ 27
AUDSGD+ 24
AUDUSD+ 24
EURCHF+ 24
GBPAUD+ 23
GBPCAD+ 23
AUDJPY+ 23
NZDCHF+ 22
NZDCAD+ 22
AUDNZD+ 22
NZDSGD+ 21
EURGBP+ 20
EURAUD+ 19
USDCAD+ 19
CADCHF+ 18
GBPJPY+ 18
EURUSD+ 18
AUDCAD+ 17
EURCAD+ 17
GBPUSD+ 17
EURSGD+ 17
NZDJPY+ 15
NZDUSD+ 14
EURNZD+ 13
CADJPY+ 13
EURJPY+ 12
USDSGD+ 11
CHFJPY+ 11
USDJPY+ 11
GBPCHF+ 9
XAUEUR+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD+ 197
AUDCHF+ 305
USDCHF+ 346
AUDSGD+ 96
AUDUSD+ 361
EURCHF+ -270
GBPAUD+ 72
GBPCAD+ -54
AUDJPY+ 175
NZDCHF+ 237
NZDCAD+ 204
AUDNZD+ 160
NZDSGD+ 231
EURGBP+ 147
EURAUD+ 177
USDCAD+ -22
CADCHF+ 118
GBPJPY+ 144
EURUSD+ 155
AUDCAD+ 155
EURCAD+ 141
GBPUSD+ 104
EURSGD+ 102
NZDJPY+ 126
NZDUSD+ 80
EURNZD+ 86
CADJPY+ 96
EURJPY+ 93
USDSGD+ 85
CHFJPY+ 86
USDJPY+ 84
GBPCHF+ 104
XAUEUR+ -5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD+ 4.3K
AUDCHF+ 1.6K
USDCHF+ 2.1K
AUDSGD+ 1.3K
AUDUSD+ 2.4K
EURCHF+ -1.1K
GBPAUD+ -1.8K
GBPCAD+ -2.7K
AUDJPY+ 2.4K
NZDCHF+ 2.1K
NZDCAD+ 2.1K
AUDNZD+ 2.8K
NZDSGD+ 1.9K
EURGBP+ 1K
EURAUD+ 1.4K
USDCAD+ -593
CADCHF+ 1.4K
GBPJPY+ 2.1K
EURUSD+ 1.8K
AUDCAD+ 2.4K
EURCAD+ 2.5K
GBPUSD+ 791
EURSGD+ 1.4K
NZDJPY+ 428
NZDUSD+ 1.2K
EURNZD+ 1.8K
CADJPY+ 2K
EURJPY+ 1.6K
USDSGD+ 1.5K
CHFJPY+ 1.1K
USDJPY+ 1.3K
GBPCHF+ 1.2K
XAUEUR+ -450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +200.64 USD
Schlechtester Trade: -220 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +298.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -144.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 15:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 14:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 13:21
Share of trading days is too low
2025.07.07 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 08:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 08:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 07:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 07:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 07:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
