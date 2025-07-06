- 자본
- 축소
트레이드:
633
이익 거래:
493 (77.88%)
손실 거래:
140 (22.12%)
최고의 거래:
200.64 USD
최악의 거래:
-220.20 USD
총 수익:
8 494.79 USD (93 142 pips)
총 손실:
-4 053.51 USD (47 031 pips)
연속 최대 이익:
27 (298.65 USD)
연속 최대 이익:
350.80 USD (2)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
98.85%
최대 입금량:
2.17%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
8.79
롱(주식매수):
280 (44.23%)
숏(주식차입매도):
353 (55.77%)
수익 요인:
2.10
기대수익:
7.02 USD
평균 이익:
17.23 USD
평균 손실:
-28.95 USD
연속 최대 손실:
6 (-144.24 USD)
연속 최대 손실:
-322.74 USD (4)
월별 성장률:
6.23%
연간 예측:
75.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
505.15 USD (5.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.00% (497.18 USD)
자본금별:
7.84% (1 171.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|34
|USDCHF+
|31
|AUDCHF+
|30
|AUDSGD+
|26
|AUDUSD+
|25
|EURCHF+
|25
|GBPAUD+
|24
|NZDCHF+
|23
|NZDCAD+
|23
|GBPCAD+
|23
|AUDJPY+
|23
|NZDSGD+
|22
|AUDNZD+
|22
|EURAUD+
|20
|EURGBP+
|20
|GBPJPY+
|19
|EURUSD+
|19
|USDCAD+
|19
|CADCHF+
|18
|EURCAD+
|18
|AUDCAD+
|17
|GBPUSD+
|17
|EURSGD+
|17
|NZDJPY+
|16
|NZDUSD+
|15
|USDSGD+
|14
|EURNZD+
|14
|CADJPY+
|13
|CHFJPY+
|12
|EURJPY+
|12
|USDJPY+
|12
|GBPCHF+
|9
|XAUEUR+
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD+
|209
|USDCHF+
|473
|AUDCHF+
|305
|AUDSGD+
|116
|AUDUSD+
|373
|EURCHF+
|-255
|GBPAUD+
|81
|NZDCHF+
|253
|NZDCAD+
|214
|GBPCAD+
|-54
|AUDJPY+
|175
|NZDSGD+
|241
|AUDNZD+
|160
|EURAUD+
|186
|EURGBP+
|147
|GBPJPY+
|149
|EURUSD+
|168
|USDCAD+
|-22
|CADCHF+
|118
|EURCAD+
|147
|AUDCAD+
|155
|GBPUSD+
|104
|EURSGD+
|102
|NZDJPY+
|134
|NZDUSD+
|93
|USDSGD+
|109
|EURNZD+
|94
|CADJPY+
|96
|CHFJPY+
|91
|EURJPY+
|93
|USDJPY+
|89
|GBPCHF+
|104
|XAUEUR+
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD+
|4.6K
|USDCHF+
|2.2K
|AUDCHF+
|1.6K
|AUDSGD+
|1.6K
|AUDUSD+
|2.5K
|EURCHF+
|-908
|GBPAUD+
|-1.6K
|NZDCHF+
|2.3K
|NZDCAD+
|2.3K
|GBPCAD+
|-2.7K
|AUDJPY+
|2.4K
|NZDSGD+
|2K
|AUDNZD+
|2.8K
|EURAUD+
|1.6K
|EURGBP+
|1K
|GBPJPY+
|2.3K
|EURUSD+
|1.9K
|USDCAD+
|-593
|CADCHF+
|1.4K
|EURCAD+
|2.6K
|AUDCAD+
|2.4K
|GBPUSD+
|791
|EURSGD+
|1.4K
|NZDJPY+
|581
|NZDUSD+
|1.4K
|USDSGD+
|1.9K
|EURNZD+
|1.9K
|CADJPY+
|2K
|CHFJPY+
|1.3K
|EURJPY+
|1.6K
|USDJPY+
|1.5K
|GBPCHF+
|1.2K
|XAUEUR+
|-450
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +200.64 USD
최악의 거래: -220 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +298.65 USD
연속 최대 손실: -144.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
27
100%
633
77%
99%
2.09
7.02
USD
USD
8%
1:500