SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Swing Ready
Purnomo Hadi Saputro

Swing Ready

Purnomo Hadi Saputro
0 inceleme
Güvenilirlik
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 165%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
40 (42.55%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (57.45%)
En iyi işlem:
406.51 USD
En kötü işlem:
-256.38 USD
Brüt kâr:
3 427.36 USD (90 426 pips)
Brüt zarar:
-1 778.21 USD (76 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (345.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
827.28 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.53%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
23 gün
Düzelme faktörü:
3.43
Alış işlemleri:
59 (62.77%)
Satış işlemleri:
35 (37.23%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
17.54 USD
Ortalama kâr:
85.68 USD
Ortalama zarar:
-32.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-85.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-480.27 USD (6)
Aylık büyüme:
17.41%
Yıllık tahmin:
211.24%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
217.54 USD
Maksimum:
480.27 USD (29.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.93% (480.27 USD)
Varlığa göre:
21.21% (474.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
AUDCAD 13
EURNZD 11
EURUSD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 6
USDCHF 5
USDJPY 5
NZDUSD 5
USDCAD 4
CADJPY 3
GBPCHF 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURCAD 1
AUDUSD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 290
EURNZD 196
EURUSD -5
GBPUSD -162
NZDCAD -59
USDCHF 262
USDJPY -111
NZDUSD -23
USDCAD 187
CADJPY -27
GBPCHF 53
GBPJPY 19
EURAUD -9
EURCAD -57
AUDUSD 73
CADCHF -10
EURCHF -12
AUDNZD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
AUDCAD 377
EURNZD -4.4K
EURUSD -4.8K
GBPUSD -5.6K
NZDCAD -3.2K
USDCHF 3.6K
USDJPY 12K
NZDUSD -1.6K
USDCAD 6.5K
CADJPY -914
GBPCHF 871
GBPJPY -1.1K
EURAUD -1.4K
EURCAD -1.6K
AUDUSD 1.5K
CADCHF -393
EURCHF -313
AUDNZD -417
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +406.51 USD
En kötü işlem: -256 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +345.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FusionMarkets-Demo
0.08 × 13
FusionMarkets-Live 2
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.13 × 1599
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
25 daha fazla...
From Dec 2025 Using EA. 

High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01. 

Hold position 1 day or more.


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Swing Ready
Ayda 30 USD
165%
0
0
USD
2.6K
USD
87
17%
94
42%
100%
1.92
17.54
USD
30%
1:500
Kopyala

