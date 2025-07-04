- Büyüme
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
40 (42.55%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (57.45%)
En iyi işlem:
406.51 USD
En kötü işlem:
-256.38 USD
Brüt kâr:
3 427.36 USD (90 426 pips)
Brüt zarar:
-1 778.21 USD (76 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (345.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
827.28 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.53%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
23 gün
Düzelme faktörü:
3.43
Alış işlemleri:
59 (62.77%)
Satış işlemleri:
35 (37.23%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
17.54 USD
Ortalama kâr:
85.68 USD
Ortalama zarar:
-32.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-85.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-480.27 USD (6)
Aylık büyüme:
17.41%
Yıllık tahmin:
211.24%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
217.54 USD
Maksimum:
480.27 USD (29.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.93% (480.27 USD)
Varlığa göre:
21.21% (474.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|AUDCAD
|13
|EURNZD
|11
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|7
|NZDCAD
|6
|USDCHF
|5
|USDJPY
|5
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|4
|CADJPY
|3
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|290
|EURNZD
|196
|EURUSD
|-5
|GBPUSD
|-162
|NZDCAD
|-59
|USDCHF
|262
|USDJPY
|-111
|NZDUSD
|-23
|USDCAD
|187
|CADJPY
|-27
|GBPCHF
|53
|GBPJPY
|19
|EURAUD
|-9
|EURCAD
|-57
|AUDUSD
|73
|CADCHF
|-10
|EURCHF
|-12
|AUDNZD
|-10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|AUDCAD
|377
|EURNZD
|-4.4K
|EURUSD
|-4.8K
|GBPUSD
|-5.6K
|NZDCAD
|-3.2K
|USDCHF
|3.6K
|USDJPY
|12K
|NZDUSD
|-1.6K
|USDCAD
|6.5K
|CADJPY
|-914
|GBPCHF
|871
|GBPJPY
|-1.1K
|EURAUD
|-1.4K
|EURCAD
|-1.6K
|AUDUSD
|1.5K
|CADCHF
|-393
|EURCHF
|-313
|AUDNZD
|-417
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +406.51 USD
En kötü işlem: -256 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +345.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
Coinexx-Live
|0.00 × 30
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
FusionMarkets-Demo
|0.08 × 13
FusionMarkets-Live 2
|0.20 × 15
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
Exness-Real33
|1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
|1.13 × 1599
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
From Dec 2025 Using EA.
High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01.
Hold position 1 day or more.
