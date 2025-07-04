- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
104
利益トレード:
50 (48.07%)
損失トレード:
54 (51.92%)
ベストトレード:
406.51 USD
最悪のトレード:
-256.38 USD
総利益:
3 454.74 USD (91 759 pips)
総損失:
-1 778.21 USD (76 117 pips)
最大連続の勝ち:
15 (373.11 USD)
最大連続利益:
827.28 USD (4)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.53%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
21 日
リカバリーファクター:
3.49
長いトレード:
69 (66.35%)
短いトレード:
35 (33.65%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
16.12 USD
平均利益:
69.09 USD
平均損失:
-32.93 USD
最大連続の負け:
8 (-85.72 USD)
最大連続損失:
-480.27 USD (6)
月間成長:
18.62%
年間予想:
225.97%
アルゴリズム取引:
25%
残高によるドローダウン:
絶対:
217.54 USD
最大の:
480.27 USD (29.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.93% (480.27 USD)
エクイティによる:
21.21% (474.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|23
|XAUUSD
|15
|EURNZD
|11
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|7
|NZDCAD
|6
|USDCHF
|5
|USDJPY
|5
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|4
|CADJPY
|3
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|317
|XAUUSD
|1.1K
|EURNZD
|196
|EURUSD
|-5
|GBPUSD
|-162
|NZDCAD
|-59
|USDCHF
|262
|USDJPY
|-111
|NZDUSD
|-23
|USDCAD
|187
|CADJPY
|-27
|GBPCHF
|53
|GBPJPY
|19
|EURAUD
|-9
|EURCAD
|-57
|AUDUSD
|73
|CADCHF
|-10
|EURCHF
|-12
|AUDNZD
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.7K
|XAUUSD
|15K
|EURNZD
|-4.4K
|EURUSD
|-4.8K
|GBPUSD
|-5.6K
|NZDCAD
|-3.2K
|USDCHF
|3.6K
|USDJPY
|12K
|NZDUSD
|-1.6K
|USDCAD
|6.5K
|CADJPY
|-914
|GBPCHF
|871
|GBPJPY
|-1.1K
|EURAUD
|-1.4K
|EURCAD
|-1.6K
|AUDUSD
|1.5K
|CADCHF
|-393
|EURCHF
|-313
|AUDNZD
|-417
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +406.51 USD
最悪のトレード: -256 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +373.11 USD
最大連続損失: -85.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FusionMarkets-Live 2
|0.20 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1741
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
From Dec 2025 Using EA.
High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01.
Hold position 1 day or more.
レビューなし
