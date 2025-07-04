シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / High Risk Setup
Purnomo Hadi Saputro

High Risk Setup

Purnomo Hadi Saputro
レビュー0件
信頼性
88週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 168%
Headway-Real
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
104
利益トレード:
50 (48.07%)
損失トレード:
54 (51.92%)
ベストトレード:
406.51 USD
最悪のトレード:
-256.38 USD
総利益:
3 454.74 USD (91 759 pips)
総損失:
-1 778.21 USD (76 117 pips)
最大連続の勝ち:
15 (373.11 USD)
最大連続利益:
827.28 USD (4)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.53%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
21 日
リカバリーファクター:
3.49
長いトレード:
69 (66.35%)
短いトレード:
35 (33.65%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
16.12 USD
平均利益:
69.09 USD
平均損失:
-32.93 USD
最大連続の負け:
8 (-85.72 USD)
最大連続損失:
-480.27 USD (6)
月間成長:
18.62%
年間予想:
225.97%
アルゴリズム取引:
25%
残高によるドローダウン:
絶対:
217.54 USD
最大の:
480.27 USD (29.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.93% (480.27 USD)
エクイティによる:
21.21% (474.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 23
XAUUSD 15
EURNZD 11
EURUSD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 6
USDCHF 5
USDJPY 5
NZDUSD 5
USDCAD 4
CADJPY 3
GBPCHF 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURCAD 1
AUDUSD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 317
XAUUSD 1.1K
EURNZD 196
EURUSD -5
GBPUSD -162
NZDCAD -59
USDCHF 262
USDJPY -111
NZDUSD -23
USDCAD 187
CADJPY -27
GBPCHF 53
GBPJPY 19
EURAUD -9
EURCAD -57
AUDUSD 73
CADCHF -10
EURCHF -12
AUDNZD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 15K
EURNZD -4.4K
EURUSD -4.8K
GBPUSD -5.6K
NZDCAD -3.2K
USDCHF 3.6K
USDJPY 12K
NZDUSD -1.6K
USDCAD 6.5K
CADJPY -914
GBPCHF 871
GBPJPY -1.1K
EURAUD -1.4K
EURCAD -1.6K
AUDUSD 1.5K
CADCHF -393
EURCHF -313
AUDNZD -417
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +406.51 USD
最悪のトレード: -256 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +373.11 USD
最大連続損失: -85.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FusionMarkets-Live 2
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
26 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

From Dec 2025 Using EA. 

High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01. 

Hold position 1 day or more.


レビューなし
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.15 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 07:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
High Risk Setup
40 USD/月
168%
0
0
USD
2.7K
USD
88
25%
104
48%
100%
1.94
16.12
USD
30%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください