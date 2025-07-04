- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
104
Profit Trades:
50 (48.07%)
Loss Trades:
54 (51.92%)
Best trade:
406.51 USD
Worst trade:
-256.38 USD
Gross Profit:
3 454.74 USD (91 759 pips)
Gross Loss:
-1 778.21 USD (76 117 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (373.11 USD)
Maximal consecutive profit:
827.28 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
14.53%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
20
Avg holding time:
21 days
Recovery Factor:
3.49
Long Trades:
69 (66.35%)
Short Trades:
35 (33.65%)
Profit Factor:
1.94
Expected Payoff:
16.12 USD
Average Profit:
69.09 USD
Average Loss:
-32.93 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-85.72 USD)
Maximal consecutive loss:
-480.27 USD (6)
Monthly growth:
18.62%
Annual Forecast:
225.97%
Algo trading:
25%
Drawdown by balance:
Absolute:
217.54 USD
Maximal:
480.27 USD (29.93%)
Relative drawdown:
By Balance:
29.93% (480.27 USD)
By Equity:
21.21% (474.79 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|23
|XAUUSD
|15
|EURNZD
|11
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|7
|NZDCAD
|6
|USDCHF
|5
|USDJPY
|5
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|4
|CADJPY
|3
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|317
|XAUUSD
|1.1K
|EURNZD
|196
|EURUSD
|-5
|GBPUSD
|-162
|NZDCAD
|-59
|USDCHF
|262
|USDJPY
|-111
|NZDUSD
|-23
|USDCAD
|187
|CADJPY
|-27
|GBPCHF
|53
|GBPJPY
|19
|EURAUD
|-9
|EURCAD
|-57
|AUDUSD
|73
|CADCHF
|-10
|EURCHF
|-12
|AUDNZD
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|1.7K
|XAUUSD
|15K
|EURNZD
|-4.4K
|EURUSD
|-4.8K
|GBPUSD
|-5.6K
|NZDCAD
|-3.2K
|USDCHF
|3.6K
|USDJPY
|12K
|NZDUSD
|-1.6K
|USDCAD
|6.5K
|CADJPY
|-914
|GBPCHF
|871
|GBPJPY
|-1.1K
|EURAUD
|-1.4K
|EURCAD
|-1.6K
|AUDUSD
|1.5K
|CADCHF
|-393
|EURCHF
|-313
|AUDNZD
|-417
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +406.51 USD
Worst trade: -256 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +373.11 USD
Maximal consecutive loss: -85.72 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Headway-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FusionMarkets-Live 2
|0.20 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1712
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
From Dec 2025 Using EA.
High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01.
Hold position 1 day or more.
