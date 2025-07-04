СигналыРазделы
Purnomo Hadi Saputro

High Risk Setup

Purnomo Hadi Saputro
0 отзывов
Надежность
88 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 168%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
50 (48.07%)
Убыточных трейдов:
54 (51.92%)
Лучший трейд:
406.51 USD
Худший трейд:
-256.38 USD
Общая прибыль:
3 454.74 USD (91 759 pips)
Общий убыток:
-1 778.21 USD (76 117 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (373.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
827.28 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.53%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
21 день
Фактор восстановления:
3.49
Длинных трейдов:
69 (66.35%)
Коротких трейдов:
35 (33.65%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
16.12 USD
Средняя прибыль:
69.09 USD
Средний убыток:
-32.93 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-85.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-480.27 USD (6)
Прирост в месяц:
18.62%
Годовой прогноз:
225.97%
Алготрейдинг:
25%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
217.54 USD
Максимальная:
480.27 USD (29.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.93% (480.27 USD)
По эквити:
21.21% (474.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 23
XAUUSD 15
EURNZD 11
EURUSD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 6
USDCHF 5
USDJPY 5
NZDUSD 5
USDCAD 4
CADJPY 3
GBPCHF 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURCAD 1
AUDUSD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 317
XAUUSD 1.1K
EURNZD 196
EURUSD -5
GBPUSD -162
NZDCAD -59
USDCHF 262
USDJPY -111
NZDUSD -23
USDCAD 187
CADJPY -27
GBPCHF 53
GBPJPY 19
EURAUD -9
EURCAD -57
AUDUSD 73
CADCHF -10
EURCHF -12
AUDNZD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 15K
EURNZD -4.4K
EURUSD -4.8K
GBPUSD -5.6K
NZDCAD -3.2K
USDCHF 3.6K
USDJPY 12K
NZDUSD -1.6K
USDCAD 6.5K
CADJPY -914
GBPCHF 871
GBPJPY -1.1K
EURAUD -1.4K
EURCAD -1.6K
AUDUSD 1.5K
CADCHF -393
EURCHF -313
AUDNZD -417
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +406.51 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +373.11 USD
Макс. убыток в серии: -85.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FusionMarkets-Live 2
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1721
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
еще 26...
From Dec 2025 Using EA. 

High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01. 

Hold position 1 day or more.


Нет отзывов
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
