Purnomo Hadi Saputro

High Risk Setup

Purnomo Hadi Saputro
0条评论
可靠性
88
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2024 168%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
104
盈利交易:
50 (48.07%)
亏损交易:
54 (51.92%)
最好交易:
406.51 USD
最差交易:
-256.38 USD
毛利:
3 454.74 USD (91 759 pips)
毛利亏损:
-1 778.21 USD (76 117 pips)
最大连续赢利:
15 (373.11 USD)
最大连续盈利:
827.28 USD (4)
夏普比率:
0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
21 天
采收率:
3.49
长期交易:
69 (66.35%)
短期交易:
35 (33.65%)
利润因子:
1.94
预期回报:
16.12 USD
平均利润:
69.09 USD
平均损失:
-32.93 USD
最大连续失误:
8 (-85.72 USD)
最大连续亏损:
-480.27 USD (6)
每月增长:
18.62%
年度预测:
225.97%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
217.54 USD
最大值:
480.27 USD (29.93%)
相对跌幅:
结余:
29.93% (480.27 USD)
净值:
21.21% (474.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 23
XAUUSD 15
EURNZD 11
EURUSD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 6
USDCHF 5
USDJPY 5
NZDUSD 5
USDCAD 4
CADJPY 3
GBPCHF 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURCAD 1
AUDUSD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 317
XAUUSD 1.1K
EURNZD 196
EURUSD -5
GBPUSD -162
NZDCAD -59
USDCHF 262
USDJPY -111
NZDUSD -23
USDCAD 187
CADJPY -27
GBPCHF 53
GBPJPY 19
EURAUD -9
EURCAD -57
AUDUSD 73
CADCHF -10
EURCHF -12
AUDNZD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 15K
EURNZD -4.4K
EURUSD -4.8K
GBPUSD -5.6K
NZDCAD -3.2K
USDCHF 3.6K
USDJPY 12K
NZDUSD -1.6K
USDCAD 6.5K
CADJPY -914
GBPCHF 871
GBPJPY -1.1K
EURAUD -1.4K
EURCAD -1.6K
AUDUSD 1.5K
CADCHF -393
EURCHF -313
AUDNZD -417
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +406.51 USD
最差交易: -256 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +373.11 USD
最大连续亏损: -85.72 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FusionMarkets-Live 2
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.11 × 1729
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
26 更多...
From Dec 2025 Using EA. 

High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01. 

Hold position 1 day or more.


没有评论
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.15 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 07:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
