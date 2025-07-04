SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Swing Ready
Purnomo Hadi Saputro

Swing Ready

Purnomo Hadi Saputro
0 avis
Fiabilité
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 165%
Headway-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
40 (42.55%)
Perte trades:
54 (57.45%)
Meilleure transaction:
406.51 USD
Pire transaction:
-256.38 USD
Bénéfice brut:
3 427.36 USD (90 426 pips)
Perte brute:
-1 778.21 USD (76 117 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (345.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
827.28 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.53%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
23 jours
Facteur de récupération:
3.43
Longs trades:
59 (62.77%)
Courts trades:
35 (37.23%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
17.54 USD
Bénéfice moyen:
85.68 USD
Perte moyenne:
-32.93 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-85.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-480.27 USD (6)
Croissance mensuelle:
17.41%
Prévision annuelle:
211.24%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
217.54 USD
Maximal:
480.27 USD (29.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.93% (480.27 USD)
Par fonds propres:
21.21% (474.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 15
AUDCAD 13
EURNZD 11
EURUSD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 6
USDCHF 5
USDJPY 5
NZDUSD 5
USDCAD 4
CADJPY 3
GBPCHF 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURCAD 1
AUDUSD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 290
EURNZD 196
EURUSD -5
GBPUSD -162
NZDCAD -59
USDCHF 262
USDJPY -111
NZDUSD -23
USDCAD 187
CADJPY -27
GBPCHF 53
GBPJPY 19
EURAUD -9
EURCAD -57
AUDUSD 73
CADCHF -10
EURCHF -12
AUDNZD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
AUDCAD 377
EURNZD -4.4K
EURUSD -4.8K
GBPUSD -5.6K
NZDCAD -3.2K
USDCHF 3.6K
USDJPY 12K
NZDUSD -1.6K
USDCAD 6.5K
CADJPY -914
GBPCHF 871
GBPJPY -1.1K
EURAUD -1.4K
EURCAD -1.6K
AUDUSD 1.5K
CADCHF -393
EURCHF -313
AUDNZD -417
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +406.51 USD
Pire transaction: -256 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +345.73 USD
Perte consécutive maximale: -85.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FusionMarkets-Demo
0.08 × 13
FusionMarkets-Live 2
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.13 × 1599
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
25 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

From Dec 2025 Using EA. 

High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01. 

Hold position 1 day or more.


Aucun avis
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.15 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 07:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Swing Ready
30 USD par mois
165%
0
0
USD
2.6K
USD
87
17%
94
42%
100%
1.92
17.54
USD
30%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.