SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / High Risk Setup
Purnomo Hadi Saputro

High Risk Setup

Purnomo Hadi Saputro
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
88 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 168%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
104
Gewinntrades:
50 (48.07%)
Verlusttrades:
54 (51.92%)
Bester Trade:
406.51 USD
Schlechtester Trade:
-256.38 USD
Bruttoprofit:
3 454.74 USD (91 759 pips)
Bruttoverlust:
-1 778.21 USD (76 117 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (373.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
827.28 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
14.53%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
21 Tage
Erholungsfaktor:
3.49
Long-Positionen:
69 (66.35%)
Short-Positionen:
35 (33.65%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
16.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
69.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-85.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-480.27 USD (6)
Wachstum pro Monat :
18.62%
Jahresprognose:
225.97%
Algo-Trading:
25%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
217.54 USD
Maximaler:
480.27 USD (29.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.93% (480.27 USD)
Kapital:
21.21% (474.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 23
XAUUSD 15
EURNZD 11
EURUSD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 6
USDCHF 5
USDJPY 5
NZDUSD 5
USDCAD 4
CADJPY 3
GBPCHF 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURCAD 1
AUDUSD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 317
XAUUSD 1.1K
EURNZD 196
EURUSD -5
GBPUSD -162
NZDCAD -59
USDCHF 262
USDJPY -111
NZDUSD -23
USDCAD 187
CADJPY -27
GBPCHF 53
GBPJPY 19
EURAUD -9
EURCAD -57
AUDUSD 73
CADCHF -10
EURCHF -12
AUDNZD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 15K
EURNZD -4.4K
EURUSD -4.8K
GBPUSD -5.6K
NZDCAD -3.2K
USDCHF 3.6K
USDJPY 12K
NZDUSD -1.6K
USDCAD 6.5K
CADJPY -914
GBPCHF 871
GBPJPY -1.1K
EURAUD -1.4K
EURCAD -1.6K
AUDUSD 1.5K
CADCHF -393
EURCHF -313
AUDNZD -417
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +406.51 USD
Schlechtester Trade: -256 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +373.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -85.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FusionMarkets-Live 2
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1758
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
noch 26 ...
From Dec 2025 Using EA. 

High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01. 

Hold position 1 day or more.


Keine Bewertungen
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.15 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 07:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
High Risk Setup
40 USD pro Monat
168%
0
0
USD
2.7K
USD
88
25%
104
48%
100%
1.94
16.12
USD
30%
1:500
