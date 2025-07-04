시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / High Risk Setup
Purnomo Hadi Saputro

High Risk Setup

Purnomo Hadi Saputro
0 리뷰
안정성
90
0 / 0 USD
월별 40 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 178%
Headway-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
125
이익 거래:
70 (56.00%)
손실 거래:
55 (44.00%)
최고의 거래:
406.51 USD
최악의 거래:
-256.38 USD
총 수익:
3 557.12 USD (94 429 pips)
총 손실:
-1 778.85 USD (76 160 pips)
연속 최대 이익:
20 (102.38 USD)
연속 최대 이익:
827.28 USD (4)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
95.52%
최대 입금량:
14.53%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
18 일
회복 요인:
3.70
롱(주식매수):
90 (72.00%)
숏(주식차입매도):
35 (28.00%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
14.23 USD
평균 이익:
50.82 USD
평균 손실:
-32.34 USD
연속 최대 손실:
8 (-85.72 USD)
연속 최대 손실:
-480.27 USD (6)
월별 성장률:
17.54%
연간 예측:
212.84%
Algo 트레이딩:
37%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
217.54 USD
최대한의:
480.27 USD (29.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.93% (480.27 USD)
자본금별:
21.21% (474.79 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 44
XAUUSD 15
EURNZD 11
EURUSD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 6
USDCHF 5
USDJPY 5
NZDUSD 5
USDCAD 4
CADJPY 3
GBPCHF 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURCAD 1
AUDUSD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 419
XAUUSD 1.1K
EURNZD 196
EURUSD -5
GBPUSD -162
NZDCAD -59
USDCHF 262
USDJPY -111
NZDUSD -23
USDCAD 187
CADJPY -27
GBPCHF 53
GBPJPY 19
EURAUD -9
EURCAD -57
AUDUSD 73
CADCHF -10
EURCHF -12
AUDNZD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 4.3K
XAUUSD 15K
EURNZD -4.4K
EURUSD -4.8K
GBPUSD -5.6K
NZDCAD -3.2K
USDCHF 3.6K
USDJPY 12K
NZDUSD -1.6K
USDCAD 6.5K
CADJPY -914
GBPCHF 871
GBPJPY -1.1K
EURAUD -1.4K
EURCAD -1.6K
AUDUSD 1.5K
CADCHF -393
EURCHF -313
AUDNZD -417
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +406.51 USD
최악의 거래: -256 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +102.38 USD
연속 최대 손실: -85.72 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FusionMarkets-Live 2
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FusionMarkets-Demo
0.92 × 13
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.06 × 1848
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
27 더...
From Dec 2025 Using EA. 

High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01. 

Hold position 1 day or more.


리뷰 없음
