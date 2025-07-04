- 자본
- 축소
트레이드:
125
이익 거래:
70 (56.00%)
손실 거래:
55 (44.00%)
최고의 거래:
406.51 USD
최악의 거래:
-256.38 USD
총 수익:
3 557.12 USD (94 429 pips)
총 손실:
-1 778.85 USD (76 160 pips)
연속 최대 이익:
20 (102.38 USD)
연속 최대 이익:
827.28 USD (4)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
95.52%
최대 입금량:
14.53%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
18 일
회복 요인:
3.70
롱(주식매수):
90 (72.00%)
숏(주식차입매도):
35 (28.00%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
14.23 USD
평균 이익:
50.82 USD
평균 손실:
-32.34 USD
연속 최대 손실:
8 (-85.72 USD)
연속 최대 손실:
-480.27 USD (6)
월별 성장률:
17.54%
연간 예측:
212.84%
Algo 트레이딩:
37%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
217.54 USD
최대한의:
480.27 USD (29.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.93% (480.27 USD)
자본금별:
21.21% (474.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|44
|XAUUSD
|15
|EURNZD
|11
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|7
|NZDCAD
|6
|USDCHF
|5
|USDJPY
|5
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|4
|CADJPY
|3
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|419
|XAUUSD
|1.1K
|EURNZD
|196
|EURUSD
|-5
|GBPUSD
|-162
|NZDCAD
|-59
|USDCHF
|262
|USDJPY
|-111
|NZDUSD
|-23
|USDCAD
|187
|CADJPY
|-27
|GBPCHF
|53
|GBPJPY
|19
|EURAUD
|-9
|EURCAD
|-57
|AUDUSD
|73
|CADCHF
|-10
|EURCHF
|-12
|AUDNZD
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|4.3K
|XAUUSD
|15K
|EURNZD
|-4.4K
|EURUSD
|-4.8K
|GBPUSD
|-5.6K
|NZDCAD
|-3.2K
|USDCHF
|3.6K
|USDJPY
|12K
|NZDUSD
|-1.6K
|USDCAD
|6.5K
|CADJPY
|-914
|GBPCHF
|871
|GBPJPY
|-1.1K
|EURAUD
|-1.4K
|EURCAD
|-1.6K
|AUDUSD
|1.5K
|CADCHF
|-393
|EURCHF
|-313
|AUDNZD
|-417
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FusionMarkets-Live 2
|0.20 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FusionMarkets-Demo
|0.92 × 13
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.06 × 1848
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
From Dec 2025 Using EA.
High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01.
Hold position 1 day or more.
리뷰 없음
