Purnomo Hadi Saputro

High Risk Setup

Purnomo Hadi Saputro
0 comentarios
Fiabilidad
88 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2024 168%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
104
Transacciones Rentables:
50 (48.07%)
Transacciones Irrentables:
54 (51.92%)
Mejor transacción:
406.51 USD
Peor transacción:
-256.38 USD
Beneficio Bruto:
3 454.74 USD (91 759 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 778.21 USD (76 117 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (373.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
827.28 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.53%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
21 días
Factor de Recuperación:
3.49
Transacciones Largas:
69 (66.35%)
Transacciones Cortas:
35 (33.65%)
Factor de Beneficio:
1.94
Beneficio Esperado:
16.12 USD
Beneficio medio:
69.09 USD
Pérdidas medias:
-32.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-85.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-480.27 USD (6)
Crecimiento al mes:
18.62%
Pronóstico anual:
225.97%
Trading algorítmico:
25%
Reducción de balance:
Absoluto:
217.54 USD
Máxima:
480.27 USD (29.93%)
Reducción relativa:
De balance:
29.93% (480.27 USD)
De fondos:
21.21% (474.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 23
XAUUSD 15
EURNZD 11
EURUSD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 6
USDCHF 5
USDJPY 5
NZDUSD 5
USDCAD 4
CADJPY 3
GBPCHF 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURCAD 1
AUDUSD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 317
XAUUSD 1.1K
EURNZD 196
EURUSD -5
GBPUSD -162
NZDCAD -59
USDCHF 262
USDJPY -111
NZDUSD -23
USDCAD 187
CADJPY -27
GBPCHF 53
GBPJPY 19
EURAUD -9
EURCAD -57
AUDUSD 73
CADCHF -10
EURCHF -12
AUDNZD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 15K
EURNZD -4.4K
EURUSD -4.8K
GBPUSD -5.6K
NZDCAD -3.2K
USDCHF 3.6K
USDJPY 12K
NZDUSD -1.6K
USDCAD 6.5K
CADJPY -914
GBPCHF 871
GBPJPY -1.1K
EURAUD -1.4K
EURCAD -1.6K
AUDUSD 1.5K
CADCHF -393
EURCHF -313
AUDNZD -417
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +406.51 USD
Peor transacción: -256 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +373.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -85.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FusionMarkets-Live 2
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
otros 26...
From Dec 2025 Using EA. 

High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01. 

Hold position 1 day or more.


No hay comentarios
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.15 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 07:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
High Risk Setup
40 USD al mes
168%
0
0
USD
2.7K
USD
88
25%
104
48%
100%
1.94
16.12
USD
30%
1:500
