- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
104
Transacciones Rentables:
50 (48.07%)
Transacciones Irrentables:
54 (51.92%)
Mejor transacción:
406.51 USD
Peor transacción:
-256.38 USD
Beneficio Bruto:
3 454.74 USD (91 759 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 778.21 USD (76 117 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (373.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
827.28 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.53%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
21 días
Factor de Recuperación:
3.49
Transacciones Largas:
69 (66.35%)
Transacciones Cortas:
35 (33.65%)
Factor de Beneficio:
1.94
Beneficio Esperado:
16.12 USD
Beneficio medio:
69.09 USD
Pérdidas medias:
-32.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-85.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-480.27 USD (6)
Crecimiento al mes:
18.62%
Pronóstico anual:
225.97%
Trading algorítmico:
25%
Reducción de balance:
Absoluto:
217.54 USD
Máxima:
480.27 USD (29.93%)
Reducción relativa:
De balance:
29.93% (480.27 USD)
De fondos:
21.21% (474.79 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|23
|XAUUSD
|15
|EURNZD
|11
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|7
|NZDCAD
|6
|USDCHF
|5
|USDJPY
|5
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|4
|CADJPY
|3
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|317
|XAUUSD
|1.1K
|EURNZD
|196
|EURUSD
|-5
|GBPUSD
|-162
|NZDCAD
|-59
|USDCHF
|262
|USDJPY
|-111
|NZDUSD
|-23
|USDCAD
|187
|CADJPY
|-27
|GBPCHF
|53
|GBPJPY
|19
|EURAUD
|-9
|EURCAD
|-57
|AUDUSD
|73
|CADCHF
|-10
|EURCHF
|-12
|AUDNZD
|-10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|1.7K
|XAUUSD
|15K
|EURNZD
|-4.4K
|EURUSD
|-4.8K
|GBPUSD
|-5.6K
|NZDCAD
|-3.2K
|USDCHF
|3.6K
|USDJPY
|12K
|NZDUSD
|-1.6K
|USDCAD
|6.5K
|CADJPY
|-914
|GBPCHF
|871
|GBPJPY
|-1.1K
|EURAUD
|-1.4K
|EURCAD
|-1.6K
|AUDUSD
|1.5K
|CADCHF
|-393
|EURCHF
|-313
|AUDNZD
|-417
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +406.51 USD
Peor transacción: -256 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +373.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -85.72 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
Coinexx-Live
|0.00 × 30
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
FusionMarkets-Live 2
|0.20 × 15
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
Exness-Real33
|1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1741
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
otros 26...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
From Dec 2025 Using EA.
High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01.
Hold position 1 day or more.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
40 USD al mes
168%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
88
25%
104
48%
100%
1.94
16.12
USD
USD
30%
1:500