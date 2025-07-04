SinaisSeções
Purnomo Hadi Saputro

High Risk Setup

Confiabilidade
88 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 168%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
104
Negociações com lucro:
50 (48.07%)
Negociações com perda:
54 (51.92%)
Melhor negociação:
406.51 USD
Pior negociação:
-256.38 USD
Lucro bruto:
3 454.74 USD (91 759 pips)
Perda bruta:
-1 778.21 USD (76 117 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (373.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
827.28 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.53%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
21 dias
Fator de recuperação:
3.49
Negociações longas:
69 (66.35%)
Negociações curtas:
35 (33.65%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
16.12 USD
Lucro médio:
69.09 USD
Perda média:
-32.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-85.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-480.27 USD (6)
Crescimento mensal:
18.62%
Previsão anual:
225.97%
Algotrading:
25%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
217.54 USD
Máximo:
480.27 USD (29.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.93% (480.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.21% (474.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 23
XAUUSD 15
EURNZD 11
EURUSD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 6
USDCHF 5
USDJPY 5
NZDUSD 5
USDCAD 4
CADJPY 3
GBPCHF 2
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURCAD 1
AUDUSD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 317
XAUUSD 1.1K
EURNZD 196
EURUSD -5
GBPUSD -162
NZDCAD -59
USDCHF 262
USDJPY -111
NZDUSD -23
USDCAD 187
CADJPY -27
GBPCHF 53
GBPJPY 19
EURAUD -9
EURCAD -57
AUDUSD 73
CADCHF -10
EURCHF -12
AUDNZD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 15K
EURNZD -4.4K
EURUSD -4.8K
GBPUSD -5.6K
NZDCAD -3.2K
USDCHF 3.6K
USDJPY 12K
NZDUSD -1.6K
USDCAD 6.5K
CADJPY -914
GBPCHF 871
GBPJPY -1.1K
EURAUD -1.4K
EURCAD -1.6K
AUDUSD 1.5K
CADCHF -393
EURCHF -313
AUDNZD -417
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +406.51 USD
Pior negociação: -256 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +373.11 USD
Máxima perda consecutiva: -85.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FusionMarkets-Live 2
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
26 mais ...
From Dec 2025 Using EA. 

High risk High return, use minimum 1000$ every 0.01. 

Hold position 1 day or more.


