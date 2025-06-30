- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
251
Kârla kapanan işlemler:
199 (79.28%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (20.72%)
En iyi işlem:
89.25 USD
En kötü işlem:
-80.31 USD
Brüt kâr:
1 451.92 USD (51 498 pips)
Brüt zarar:
-1 075.96 USD (45 416 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (189.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
189.03 USD (31)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
20.86%
Maks. mevduat yükü:
3.51%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
159 (63.35%)
Satış işlemleri:
92 (36.65%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
1.50 USD
Ortalama kâr:
7.30 USD
Ortalama zarar:
-20.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-183.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-183.80 USD (5)
Aylık büyüme:
2.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.17 USD
Maksimum:
297.43 USD (5.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.62% (297.43 USD)
Varlığa göre:
6.70% (341.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|376
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +89.25 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +189.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -183.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
13
100%
251
79%
21%
1.34
1.50
USD
USD
7%
1:500