Всего трейдов:
469
Прибыльных трейдов:
374 (79.74%)
Убыточных трейдов:
95 (20.26%)
Лучший трейд:
143.82 USD
Худший трейд:
-153.56 USD
Общая прибыль:
3 191.66 USD (105 616 pips)
Общий убыток:
-1 853.01 USD (67 984 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (189.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
189.03 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
19.16%
Макс. загрузка депозита:
5.74%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.50
Длинных трейдов:
290 (61.83%)
Коротких трейдов:
179 (38.17%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
2.85 USD
Средняя прибыль:
8.53 USD
Средний убыток:
-19.51 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-183.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.80 USD (5)
Прирост в месяц:
1.81%
Годовой прогноз:
21.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
110.17 USD
Максимальная:
297.43 USD (5.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.62% (297.43 USD)
По эквити:
11.99% (682.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +143.82 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +189.03 USD
Макс. убыток в серии: -183.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
